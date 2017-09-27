Недавно я рассказал, как дети в Бурятии (Юля и Аня Пономаревы) и Алтайском крае (Оля Ледовских) вынуждены отправляться пешком до своих школ за тридевять земель только потому, что в районных бюджетах нет денег на автобусы.

В Бурятии помочь удалось стремительно: и деньги нашлись, и автобус теперь ездит за девочками 7 км.

Сегодня получил радостную новость из Алтайского края. Напомню, на встрече в Павловске ко мне обратилась жительница этого села Людмила Ледовских. Ее дочка Оленька пошла в первый класс. Пешком пошла.

Школа находится за два километра от дома. По поселку ездит автобус, собирает учеников. Казалось бы, в чем проблема — включить улицу в список? Но местные чиновники решили иначе: «В перечне всего три улицы, а на вашу денег нет, да и вообще, автобус не резиновый». Место было, но малютку не пускали, автобус уезжал без нее.

Говорят, после моей статьи и депутатского запроса власти Павловского района ошалели и задергались.

Не ждали. Думали, нет заступников у маленьких людей.

Прошла неделя различных согласований. И всё получилось! Крошку Олю включили в список, теперь автобус возит ее до школы.

Будем и дальше будить в начальниках совесть.

А пока итог прост: 18 сентября я написал о Красных Шапочках, бредущих по Сибири к далеким школам, к 26 сентября всем удалось помочь.

Ну и слава Богу.