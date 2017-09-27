|Новая – маленькая, но победа
|
27.09 15:36 | 169
|В борьбе за маленького человека. В буквальном смысле – маленького.
Большая беда маленького человека обернулась большой победой.
Недавно я рассказал, как дети в Бурятии (Юля и Аня Пономаревы) и Алтайском крае (Оля Ледовских) вынуждены отправляться пешком до своих школ за тридевять земель только потому, что в районных бюджетах нет денег на автобусы.
Сегодня получил радостную новость из Алтайского края. Напомню, на встрече в Павловске ко мне обратилась жительница этого села Людмила Ледовских. Ее дочка Оленька пошла в первый класс. Пешком пошла.
А пока итог прост: 18 сентября я написал о Красных Шапочках, бредущих по Сибири к далеким школам, к 26 сентября всем удалось помочь.
|Обсудить в блоге автора