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Новая – маленькая, но победа
Новая – маленькая, но победа
Сергей Шаргунов
27.09 15:36 |  число просмотров 169
В борьбе за маленького человека. В буквальном смысле – маленького.
Большая беда маленького человека обернулась большой победой.

Недавно я рассказал, как дети в Бурятии (Юля и Аня Пономаревы) и Алтайском крае (Оля Ледовских) вынуждены отправляться пешком до своих школ за тридевять земель только потому, что в районных бюджетах нет денег на автобусы.
В Бурятии помочь удалось стремительно: и деньги нашлись, и автобус теперь ездит за девочками 7 км.

Сегодня получил радостную новость из Алтайского края. Напомню, на встрече в Павловске ко мне обратилась жительница этого села Людмила Ледовских. Ее дочка Оленька пошла в первый класс. Пешком пошла.
Школа находится за два километра от дома. По поселку ездит автобус, собирает учеников. Казалось бы, в чем проблема — включить улицу в список? Но местные чиновники решили иначе: «В перечне всего три улицы, а на вашу денег нет, да и вообще, автобус не резиновый». Место было, но малютку не пускали, автобус уезжал без нее.
Говорят, после моей статьи и депутатского запроса власти Павловского района ошалели и задергались.
Не ждали. Думали, нет заступников у маленьких людей.
Прошла неделя различных согласований. И всё получилось! Крошку Олю включили в список, теперь автобус возит ее до школы.
Будем и дальше будить в начальниках совесть.

А пока итог прост: 18 сентября я написал о Красных Шапочках, бредущих по Сибири к далеким школам, к 26 сентября всем удалось помочь.
Ну и слава Богу.
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