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Почему издание не осветило митинг Навального и удалило опубликованный ранее анонс этого митинга?
Почему издание не осветило митинг Навального и удалило опубликованный ранее анонс этого митинга?
Andrei Ksenchuk
27.09 14:54 |  число просмотров 242

Давайте напишу.

Меня зовут Андрей Ксенчук. Я тот самый собственник, который «оказывает давление на редакционную политику» и лично на главного редактора Сиб.фм Сергея Самойленко — человека честного, порядочного, поэта и семьянина. Так пишут коллеги из уважаемых федеральных СМИ, к сожалению, не посчитавшие нужным связаться со мной — угнетателем свободы слова и нарушителем статьи 29 Конституции Российской Федерации.

Будем знакомы.

Кстати, только из сообщения РБК я узнал, что у Самойленко была некая «редакционная политика» (на которую я оказывал давление), а также у меня наконец-то появились объяснения: это из-за давления Сергей за год пребывания в должности главреда — при прочих заслугах — так и не провёл самостоятельно ни одной планёрки и ни разу не составил редакционный план хотя бы на месяц. Видит бог, Сергей, я хорошо к тебе отношусь и не собирался никому об этом рассказывать, тихо искал тебе замену, но после твоих громких заявлений свободное общество требует правды.

Итак, давайте я сам попробую сформулировать и ответить на вопросы, которые мне могли бы задать журналисты из упомянутых выше изданий — РБК, Эха Москвы, Свободы, Медузы и т.д. Эти вопросы у них есть, я уверен, просто они почему-то не стали их задавать.

Почему издание не осветило митинг Навального и удалило опубликованный ранее анонс этого митинга?

Меня об этом попросили люди, которые финансово помогают изданию.

Навальному я чисто по-человекески не симпатизирую — я считаю, что политический-лирический образ Навального, который он играет, примитивнее и умственно беднее настоящего Навального-человека. Эта маска ему мала. И это — маска. Навальный — не мой президент. На этом основании я решил, что проявить уважение к описанной выше просьбе для меня и для издания в данный момент важнее.

Кто-то скажет, что бороться за принципы невмешательства в редакционную политику, отстаивать права и возможности — прямая задача главного редактора. И я, пожалуй, соглашусь. Увы, никаких возражений, или хотя бы попыток возразить со стороны Сергея не последовало.

Пишут, что вы продали издание Виктору Игнатову, бизнесмену и бывшему сенатору от Новосибирской области. Так ли это?

Это не так. Никаких соглашений на этот счёт я не подписывал. Чуть больше года назад я искал финансирование для покрытия дефицита бюджета издания и дальнейшего развития. Положение было критическим: либо закрыться и остаться один на один с долгами, либо найти деньги.

Я много к кому обращался, в основном отвечали в духе «денег нет, но вы держитесь, мы вас любим», кто-то советовал мне «продать последнюю рубашку». Так как последняя рубашка к тому моменту была уже продана, пришлось искать другой выход. Откликнулся только Игнатов, который и помог организовать необходимое финансирование. На тот момент это позволило выплатить долги по зарплате, наконец-то вздохнуть полной грудью, удержать проект на плаву, увеличить штат новостного отдела и удвоить за год показатели посещаемости.

Что будет дальше?

Всё будет хорошо.
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