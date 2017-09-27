Да они издеваются! www.facebook.com 472 27.09 10:22 |472 да они издеваются

помимо губернатора Орлова, губернатора Орловой и губернатора Орловской области будут еще губернатор Никитин Новгородской области, губернатор Никитин Нижегородской области и губернатор Никитин Тамбовской области

чтоб не сойти с ума, можно просто по номерам регионов, я щетаю: губернатор-29, губернатор-33, губернатор-57 и пр.

хотя стоп: никитины к тому же губернатор-52 и губернатор 53

ааааа

upd в калмыкии тоже губернатор орлов, как верно указывают мудрые головы. то есть, внимание: есть губернатор орлов, есть еще губернатор орлов, губернатор орлова и губернатор орла на правах недоорлова.

точно издеваются. Обсудить в блоге автора