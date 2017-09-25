|"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате
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26.09 10:23 | 526
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Фото: пользователь телеграма @ilgiz_nt
Вечером 25 сентября на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара в центре Москвы "Мерседес" представительского класса с номерами серии АМР сбил насмерть сотрудника ГИБДД (видео с места ДТП). "Газета.ру" со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что после столкновения неизвестный демонтировал с машины оба номерных знака. Корреспондент RTVi сообщает, что также "скрутили мигалку". Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что номера "Мерседеса" закреплены за ФСБ (возможно, за разными машинами).
По данным телеграм-канала Mash (связанного с "Лайфом"), сразу после ДТП на место "приехала группа поддержки в крутых погонах", а водителя "даже не стали оформлять". По пока неподтвержденной информации, "Мерседес" ехал по разделительной полосе со скоростью около 120 километров в час.
Фуражка сбитого полицейского. Фото: пользователь телеграма @ilgiz_nt
Инцидент произошел около 22.30 в районе пересечения магистрали с Садовым кольцом. После столкновения неизвестный демонтировал с Mercedes оба номерных знака А896МР97. По некоторым данным, элитная иномарка в момент столкновения двигалась по разделительной полосе.
"Сотрудники полиции ГИБДД скрутили с машины, участвовавшей в ДТП, передние и задние номера серии АМР", – сообщил источник [в экстренных службах].
Водитель АМРа объезжал пробку по выделенке и летел по Новому Арбату на скорости порядка 120-140 километров в час. Сотрудник ГИБДД в этот момент специально стоял на разделе – ловил таких вот уродов. "Мерседес" отбросил сбитого сотрудника полиции на несколько десятков метров. Перед столкновением водитель даже не тормозил – тормозного пути на месте просто нет.
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