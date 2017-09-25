



Фото: пользователь телеграма @ilgiz_nt



Вечером 25 сентября на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара в центре Москвы "Мерседес" представительского класса с номерами серии АМР сбил насмерть сотрудника ГИБДД (



По данным телеграм-канала Mash (связанного с "Лайфом"), сразу после ДТП на место "приехала группа поддержки в крутых погонах", а водителя "даже не стали оформлять". По пока неподтвержденной информации, "Мерседес" ехал по разделительной полосе со скоростью около 120 километров в час.





Фуражка сбитого полицейского. Фото: пользователь телеграма @ilgiz_nt





Инцидент произошел около 22.30 в районе пересечения магистрали с Садовым кольцом. После столкновения неизвестный демонтировал с Mercedes оба номерных знака А896МР97. По некоторым данным, элитная иномарка в момент столкновения двигалась по разделительной полосе.



На место аварии прибыли большое количество экипажей ДПС, прессы, а также высокопоставленные представители силовых ведомств.



"Газета.ру"

"Сотрудники полиции ГИБДД скрутили с машины, участвовавшей в ДТП, передние и задние номера серии АМР", – сообщил источник [в экстренных службах].



По его данным, это номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время.



На месте ДТП в настоящий момент собралось большое количество машин ГИБДД. Как передает корреспондент ТАСС, сотрудникам федеральных СМИ, в частности телеканалам, запрещают вести съемку места происшествия.



ТАСС

Водитель АМРа объезжал пробку по выделенке и летел по Новому Арбату на скорости порядка 120-140 километров в час. Сотрудник ГИБДД в этот момент специально стоял на разделе – ловил таких вот уродов. "Мерседес" отбросил сбитого сотрудника полиции на несколько десятков метров. Перед столкновением водитель даже не тормозил – тормозного пути на месте просто нет.



Погибший полицейский – старший лейтенант 32-летний Сергей Грачёв. В момент трагедии мимо проезжала скорая – везла ребёнка в больницу. Водитель остановился и врачи пытались спасти Грачёва. Но от полученных травм он умер мгновенно.



На помощь водителю "Мерседеса" АМР приехала группа поддержки в крутых погонах. Ребята показали некие корочки, после чего водилу даже не стали оформлять.



"Мерседес", сбивший полицейского на Новом Арбате, закреплён за воинской частью 44710 – это спецгараж. Тачки только для сопровождения самых крутых россиян.



Mash Вечером 25 сентября на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара в центре Москвы "Мерседес" представительского класса с номерами серии АМР сбил насмерть сотрудника ГИБДД ( видео с места ДТП ). "Газета.ру" со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что после столкновения неизвестный демонтировал с машины оба номерных знака. Корреспондент RTVi сообщает , что также "скрутили мигалку". Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что номера "Мерседеса" закреплены за ФСБ ( возможно , за разными машинами).По данным телеграм-канала Mash (связанного с "Лайфом"), сразу после ДТП на место "приехала группа поддержки в крутых погонах", а водителя "даже не стали оформлять". По пока неподтвержденной информации, "Мерседес" ехал по разделительной полосе со скоростью около 120 километров в час.

