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Новый призыв
13.09 число просмотров 1710 число записей 17
 
Дело Улюкаева
11.09 число просмотров 9438 число записей 62
 
Дело Кирилла Серебренникова
25.08 число просмотров 7901 число записей 42
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3145 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3100 число записей 5
 
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Новый призыв
13.09 число просмотров 1710 число записей 17
 
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Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях?
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях?
Андрей Бобров
25.09 23:28 |  число просмотров 539
Не перестаю удивляться! Сегодня, занимаясь с двумя малышами 4 и 6 лет обучением катанию на роликах на спортплощадке 62й школы на Большакова, столкнулся с такой ситуацией. Вышла на площадку директор (как я полагаю, но она не представилась) Арбанова Жанна Валерьевна под прикрытием охранника. Ссылаясь на приказ Департамента образования о недопустимости проведения каких-либо занятий на спортплощадке без оформления договора между мной (организацией) и школой или департаментом. За лето и осень это была третья тренировка с детьми на площадке 62й школы. Занимались мы в 17 часов.Скажите,знаете ли вы что-то о таких нововведениях? На этой площадке проводят тренировки на роликах ветераны конькобежного спорта.Людям от 50ти до 78 лет.Им прямо говорят-платите или не появляйтесь больше.Притом,что весёлые компании,приходящие выпить и покурить на свежем воздухе не облагаются оброком)) Мы постоянно метём битое стекло после выходных. Роликодром на "Юности" месяц ,как заасфальтирован,но до сих пор туда не пускают кататься даже за деньги.Якобы не могут что-то оформить юридически.Но это уже МЕСЯЦ!!! Что происходит в стране???)))

Фото Андрея Боброва.

Фото Андрея Боброва.

Фото Андрея Боброва.

Фото Андрея Боброва.
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"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате
blogИлья Варламов    26.09 10:23 |  число просмотров 526
"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате На помощь водителю "Мерседеса" АМР приехала группа поддержки в крутых погонах. Ребята показали некие корочки, после чего водилу даже не стали оформлять.
 
Строим новую медицину!
blogМария Гайдар    25.09 23:21 |  число просмотров 630
Строим новую медицину! Сейчас в украинском селе существует колоссальный дефицит врачей: укомплектовано только 45-60% должностей
 
Причина смены модели чисто экономическая
blogNickolay V. Kononov    25.09 21:23 |  число просмотров 402
Причина смены модели чисто экономическая Продажи рекламы в "Секрете" заметно растут, но до точки безубыточности мы в целом не дотягиваем
 
Дорогой Лёша!
blogКсения Собчак    24.09 10:34 |  число просмотров 1001
Дорогой Лёша! Мы все объединились ради одной важной цели. А теперь ты говоришь мне, условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?"
 
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bloghueviebin1    22.09 10:40 |  число просмотров 1501
Дикий фейл с памятником Калашникову! На нашумевшем памятнике Калашникову нанесена схема сборки немецкого автомата MKb.42
 
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Путин в "Яндексе" Современный мир инноваций и высоких технологий стал вызовом и для страны, и для самого Путина — а он не привык пасовать перед вызовами
 
В итоге Василий умер
blogAlena Popova    20.09 09:53 |  число просмотров 1893
В итоге Василий умер 28-летнего Василия Харченко с сильным отравлением врачи заставили весь день ездить из одной больницы в другую. Ему становилось хуже, но медицинская помощь не оказывалась
 
Погиб невиновный человек
blogVladimir Osechkin    20.09 09:06 |  число просмотров 2412
Погиб невиновный человек Этим вечером кортеж силовиков мчал с нарушением ПДД по встречной полосе трассы в дождь и на полном ходу лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Lanos", в котором ехала семья
 
Цитаты дня
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
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Статьи дня
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля
Константин Гаазе  25.09 23:11 |  число просмотров 187
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля Образ будущего готов — улыбающиеся молодые люди, аполитичные и занятые решением важных социальных проблем. Именно такие могут определить политический стиль четвертого срока Владимира Путина
Старые обязанности могут получить новых исполняющих
Отдел политики  25.09 09:00 |  число просмотров 267
Старые обязанности могут получить новых исполняющих По утверждению источников “Ъ”, близких к администрации президента (АП), на этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти.
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События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2292
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3704
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7029
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14601
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5283
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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