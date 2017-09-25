Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях? Андрей Бобров 539 25.09 23:28 |539 Не перестаю удивляться! Сегодня, занимаясь с двумя малышами 4 и 6 лет обучением катанию на роликах на спортплощадке 62й школы на Большакова, столкнулся с такой ситуацией. Вышла на площадку директор (как я полагаю, но она не представилась) Арбанова Жанна Валерьевна под прикрытием охранника. Ссылаясь на приказ Департамента образования о недопустимости проведения каких-либо занятий на спортплощадке без оформления договора между мной (организацией) и школой или департаментом. За лето и осень это была третья тренировка с детьми на площадке 62й школы. Занимались мы в 17 часов.Скажите,знаете ли вы что-то о таких нововведениях? На этой площадке проводят тренировки на роликах ветераны конькобежного спорта.Людям от 50ти до 78 лет.Им прямо говорят-платите или не появляйтесь больше.Притом,что весёлые компании,приходящие выпить и покурить на свежем воздухе не облагаются оброком)) Мы постоянно метём битое стекло после выходных. Роликодром на "Юности" месяц ,как заасфальтирован,но до сих пор туда не пускают кататься даже за деньги.Якобы не могут что-то оформить юридически.Но это уже МЕСЯЦ!!! Что происходит в стране???)))















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