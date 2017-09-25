|Строим новую медицину!
|
25.09 23:21 | 631
|
Сейчас в украинском селе существует колоссальный дефицит врачей: укомплектовано только 45-60% должностей. Нужно ли говорить, сколько обращений пациентов к врачу из-за этого откладывается?
Чтобы решить проблему нехватки врачей - нужно создать новое видение системы.
Во-первых, это зарплата врача. Так для врача в селе она будет составлять 14 тыс. грн (рост на 538%), для фельдшера в ФАПе или медицинском пункте - 8-10 тыс. грн (рост на 346%). Медицинская сестра будет получать 5-8 тыс. грн (рост на 250%).
Во-вторых, врачу нужно предоставить современную амбулаторию с оборудованием и автомобилем.
В-третьих, существенным облегчением для работы семейного врача в селе станет внедрение телемедицины. Это позволит врачу уделять внимание большему количеству пациентов. Уменьшит загрузку врача документацией (ведь рядом с пациентом будет средний медперсонал из ФАПа или нового медпункта при сельсовете). А также сократит время на утомительные переезды.
Лучшие условия - больше врачей в селе. Больше врачей - здоровее население.
Строим новую медицину!
|Обсудить в блоге автора