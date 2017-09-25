Сейчас в украинском селе существует колоссальный дефицит врачей: укомплектовано только 45-60% должностей. Нужно ли говорить, сколько обращений пациентов к врачу из-за этого откладывается?

Чтобы решить проблему нехватки врачей - нужно создать новое видение системы.

Во-первых, это зарплата врача. Так для врача в селе она будет составлять 14 тыс. грн (рост на 538%), для фельдшера в ФАПе или медицинском пункте - 8-10 тыс. грн (рост на 346%). Медицинская сестра будет получать 5-8 тыс. грн (рост на 250%).