Президент России Владимир Путин приехал в офис «Яндекса», чтобы поздравить компанию с 20-летием. Впрочем, чем ближе выборы, тем отчетливее контуры программы их главного фаворита, и понятно, что в «Яндекс» Путин приехал не как президент-2017, а как кандидат в президенты-2018. За свою политическую карьеру этот кандидат перепридумывал себя уже не раз, и отставать от стремительно меняющегося мира все еще не намерен. В 2018 году он намерен предложить России образ ее будущего, и где же ему искать этот образ, как не в крупнейшем интернет-поисковике Европы?

Надо сказать, что нынешний предвыборный год потихоньку совершил в отношениях Путина с информационными технологиями революцию не слабее октябрьской. Еще в 2014 году, когда на экономическом форуме речь зашла про интернет, Путин заявил: "Когда они ["Яндекс"] только начинали работу, их тоже поддавили: должно быть столько-то американцев у них, столько-то европейцев, и они вынуждены были с этим соглашаться. "Яндекс" - национальная система, но часть регистрации у них за границей, но не только в целях налогообложения, но и по другим соображениям". СМИ с радостью интерпретировали настороженное отношение президента к информационной безопасности как начало кампании против Яндекса, повлияв тем самым даже на курс акций, который интернет-гиганту пришлось еще долго возвращать к прежним значениям.

В 2017 году от этой настороженности не осталось и следа. Путин тет-а-тет встречается с юным блокчейн-гением Виталиком Бутериным, с воспитанниками «Сириуса» обсуждает искусственный интеллект, а чтобы поздравить «Яндекс» с 20-летним юбилеем, лично приезжает в офис крупнейшей интернет-компании Европы. Современный мир инноваций и высоких технологий стал вызовом и для страны, и для самого Путина — а он не привык пасовать перед вызовами. Этот мир будущего стал для него личным челленджем, и мне сложно согласиться с теми, кто ищет в протокольных мероприятиях признаки президентской скуки или усталости. Тренировки кончились, состязания уже начались, и остроту конкуренции между государствами президент понимает прекрасно — как и то, что без технологического опережения нам эту гонку не выиграть. Иногда приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте.

Возможно, именно поэтому мобилизуются неоконсервативные черносотенцы. За свое извращенное представление о «скрепах» они воюют, как в последний раз — ведь этот раз и правда может (и должен!) оказаться последним. Блокчейн немыслим в мире, где секс с балериной приравнивается к экстремизму, и хотя президент медлит с тем, чтобы наотрез заявить о своем выборе между этими мирами, его действия и без того красноречивы. И может, записывать его в венчурные ангелы пока мешает пакет Яровой, но и «заложником» созданной им системы Путин долго оставаться не будет, запомните эти слова. На первом сроке он избавился от господствовавшей тогда властной пирамиды «семибанкирщины», создав политическую систему заново. Нет оснований сомневаться, что подобное удастся ему на сроке, который должен подвести политические итоги «путинских лет».