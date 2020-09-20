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В итоге Василий умер
В итоге Василий умер
Alena Popova
20.09 09:53 |  число просмотров 726

28-летнего Василия Харченко с сильным отравлением врачи заставили весь день ездить из одной больницы в другую. Ему становилось хуже, но медицинская помощь не оказывалась. В итоге Василий умер.

1. Узнав о том, что сыну плохо - тошнота, затруднение дыхания, частичная потеря зрения, родители приехали с работы домой и сразу же на своей машине отвезли сына в Ильинскую больницу, по месту жительства. "Заведующий больницей Степанов, осмотрев сына, сказал, что нужно везти его в Северскую ЦРБ, чтобы его могли осмотреть специалисты, которых у него в больнице нет".

2. Около 14 часов родители привезли сына в приемное отделение Северской ЦРБ. Через 15-20 минут к ним подошел дежурный врач и сказал, что он ничем помочь не может. "Мы стали настаивать на оказании сыну медпомощи, но врач заявил, что если мы проживаем в Ильском, то и везите его обратно в Ильскую больницу. Мы с супругой продолжали настаивать, чтобы сыну оказали помощь, потому что ему становилось все хуже и хуже, начали отниматься ноги, он стонал и умолял о помощи. Через некоторое время пришел реаниматолог и заявил нам, что тоже ничем помочь не может".

3. Отчаявшиеся родители снова поехали в больницу поселка Ильского. Сын Василий к этому моменту стал сильно задыхаться. Было около 16 часов. То есть парень уже два часа не получал медицинской помощи. Его поместили в палату, дежурный врач дал ему таблетку, медсестра поставила капельницу. Тем не менее, Василию становилось хуже. "Врач сказал нам, что вызвал реанимобиль, чтобы отвезти сына в Афипскую больницу в реанимацию. Однако минут через 40 приехал не реанимобиль, а обычная скорая помощь без специального оборудования. Через 10 минут нам сообщили, что сын скончался, в 16.50".

То есть родители с умирающим сыном ездили по больницам и умоляли врачей оказать помощь сыну, но никто ничего не делал. Это не просто преступная халатность отдельных врачей, а какая-то полная деградация системы здравоохранения. Нет никакой уверенности, что даже в больнице умирающему человеку будет оказана помощь.

Подробнее о трагедии: https://yasnonews.ru/…/kogda_meditsina_ubivaet_bezrazlichi…/
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