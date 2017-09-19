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Погиб невиновный человек
Погиб невиновный человек
Vladimir Osechkin
20.09 09:06 |  число просмотров 923

Очень важно. Нужна помощь каждого. Погиб невиновный человек. Этим вечером кортеж силовиков мчал с нарушением ПДД по встречной полосе трассы в дождь и на полном ходу лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Lanos", в котором ехала семья. Отец 2 детей погиб, его жена и дети травмированы, это ужасная трагедия (у меня у самого пока пишу глаза мокрые, потому что это кошмар, как им потом жить без папы и мужа, и за что ЭТО им?...) Прошу перепост!

А российское СМИ "МК"* пишет "Главком ВДВ попал в ДТП". Да не он попал в ДТП. Он и его подчинённые создали предпосылки к этой кошмарной аварии, в которой погиб обычный, такой как все мы тут в ФБ, человек.

Более того, в МК (глав.ред газеты - Гусев Павел Николаевич. - председатель общественного совета МинОбороны РФ)написано дословно: "Следовавший за ним автомобиль «Шевроле Ланос» не успел сориентироваться в ситуации и пойдя на обгон, по касательной столкнулся с третьим автомобилем из колонны - «Фольксваген Каравелла»."

ПОЙДЯ НА ОБГОН, НЕ УСПЕВ СООРИЕНТИРОВАТЬСЯ. О как! Посмотрите эти кадры https://www.youtube.com/watch?v=UqCOnTg1Ya4

Там отчётливо видно, что трасса, слепой поворот влево, кортеж не притормаживает, видя колонну машин напротив, наоборот на полном ходу несутся, (тут мат!). Первые две машины, в том числе "Тигуан" успевают резко затормозить. Третья машина - "Ланос" - тормозит и скользит, но не на встречку, а по своей полосе.

Это минивэн МинОбороны на встречке. Повторяю: это спец.автомобиль Министерства обороны РФ с генералами внутри мчится по встречной полосе в дождь с нарушением всех требований ПДД и существенно превышая скоростной лимит.

Мы все помним как сволочи сделали виновной в ДТП погибшего врача Ольгу Александрину (в ДТП погибла также свекровь - Сидельникова Вера Михайловна), хотя тогда именно S-класс вице-президента "Лукойл" Баркова нёсся в 8:00 утра в центр по встречке, объезжая стоящие машины.

И вот тут - уже даже в самой статье МК заложена лживая будущая версия ДТП - уже погибшего человека пытаются выставить виновным. Будто бы это погибший выезжал на встречную полосу, и по касательной столкнулся...

КАКАЯ КАСАТЕЛЬНАЯ? МК - Вы газета, или рупор МинОбороны? Меркачёва Ева (Eva Merkacheva), поговори пожалуйста с Гусевым. Так же нельзя. Там погиб человек, который ехал с семьёй в машине по своей полосе не нарушая ПДД.

Очевидно, что силовики опять хотят выкрутить ситуацию. У них деньги, свои СМИ по сути, связи...И совести нет видимо.

Весь PR потоком - бедный несчастный главком, у него перелом. Но он жив! А человек, который ехал со своими детьми и женой - уже нет.

Я не знаю, как дальше этот очередной Сердюков будет жить, не знаю, как будет жить дальше и водитель этого спецавтомобиля, и тот сотрудник военной автоинспекции, который в нарушение закона гнал по встречке и вёл за собой 3 мощных микроавтобуса.

Но я точно знаю, что завтра изучу нормативы и обязательно напишу заявления о возбуждении уголовных дел в отношении водителя, его начальника и того "гаишника-ваишника", потому что все они вместе виновны в гибели человека.

Военные, призванные защищать граждан России, сегодня погубили жизнь человека, сломали судьбу хорошей семье.

Я прошу Вас, не нужно никаких "нравится", это ужасная трагедия, драма. Прошу каждого кто прочитает эти строки, нажмите кнопку "перепост". Общество имеет знать правду об этом ДТП. Петр Шкуматов, чего делать будем? ты профессионал по этой теме, что скажешь?

* - вот эта статья http://www.mk.ru/…/glavkom-vdv-serdyukov-popal-v-strashnuyu…

UPD: Через 4-5 минут после написания поста вдруг отключился дома Wi-fi, и завис комп. Пишу с айфона 4G этот коммент. Такого никогда не было. Видимо кому-то не хочется, чтобы люди знали правду. Из чёрного будут делать белое, и боюсь что силы будут неравны. У Шойгу колоссальный ресурс. И видимо сейчас он брошен не на доброе дело...
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