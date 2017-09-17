  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3087 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3012 число записей 5
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2222 число записей 7
 
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 5201 число записей 5
 
Сын Пескова
20.08 число просмотров 4353 число записей 8
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3087 число записей 8
 
Падение "Открытия"
2.09 число просмотров 3088 число записей 9
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3012 число записей 5
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2222 число записей 7
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 1778 число записей 7
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017
puerrtto
17.09 22:52 |  число просмотров 401
Друзья, всем привет! Мы еще много будем общаться и обсуждать как призошедшее со мной в Азербайджане, так и путешествия и жизненные перипетии. Сейчас, когда азербайджанский ад остался позади и я пишу эти строки с пляжа Хоф Кармель в Хайфе, обязан пояснить следующее:

1. Категорически отрицаю азербайджанскую официальную ложь насчет якобы моей попытки самоубийства в бакинской тюрьме 10.09.17. Президент Алиев по версии азер-СМИ проявил гуманизм и пожалев бедолагу-самоубийцу решил его помиловать через день после мифической попытки самоубийства.

2. П факту, ночью с 10 на 11 сентября 2017 когда я уже засыпал в своей камере №10 бакинской тюрьмы, вдруг в двери раздался скрип ключа и дверь приоткрылась. Я лежал спиной к двери и не успел даже встать, как какие-о фигуры уже схватили меня за шею, руки и затем несколько ударов кулаками в бок. Больше я не помню ничего. Следующие воспоминания уже из реанимации центральной бакинской клиники, где я лежал подключенный к приборам, с катетором на причинном месте и кислородной маской на лице. Еще сломали два зуба и вся спина и бок в гематомах.

3. Полагаю, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане. Моя смерть в бакинской тюрьме была бы на руку целому ряду лиц из ближайшего окружения президента Алиева, которые вне всяких сомнений считают, что ему пора на покой. Подчеркну, что это моя версия, пусть и основанная на схожих мыслях ряда зарубежных азербайджанцах-журналистов и демократической оппозиции, вынужденных жить вдали от родины.

4. Вчера проходил комплексное обследование в тель-авивской клинике "Шиба". Врачи указали, что характер ряда травм напоминает скорее физическое насилие, но не попытку самоубийства. Врачи обратили внимание на глубокий след от удушения справа на шее ближе к плечу, но это не совсем характерно для самоубийства, поскольку при подвешивании этот след обычно в районе уха. Да и вообще, с какой стати мне "самоубиваться" в день рождения моей мамы (10.09), да еще и на заключительном этапе переговоров об экстрадиции домой. История шита белыми нитками.

Еще к этой теме вернемся, а пока я на прогулку. Надо приходить в норму. Азербайджанские медики накачали таким набором препаратов, что даже 3 дня спустя ощущение, что я словно под действием наркотиков. Еще больно глотать пищу, вчера вообще питался только через капельницу, сегодня уже жую сам, хотя и не без напряжения. Сложно пить воду, начинается кашель. Доктора говорят, что реабилитация займет 3-5 дней, или больше.

P.S Завожу таг "Азеробеспредел".
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Может, это увидит Александр Бастрыкин
blogAnton Krasovsky    16.09 18:08 |  число просмотров 981
Может, это увидит Александр Бастрыкин 22 февраля 2017 года он, гуляя с отцом, полез на детскую горку, установленную во дворе школы №5, покатился и с размаху напоролся на стальную цепь
 
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки
blogMichael Pojarsky    16.09 17:46 |  число просмотров 1220
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки Училась в илитном ИСАА, затем в какой-то бизнес-школе во Франции. И вот вам результат: Лиза пишет статью в "Форбс" просто понадергав цитат из "Мела" и других русскоязычных журналов, даже не потрудившись пересказать своими словами
 
Странно же, да?
blogПавел Чиков    15.09 19:39 |  число просмотров 1561
Странно же, да? Почему работники дипломатических миссий России умирают один за другим?
 
А во всем "виновата" — Поклонская
blogНаталья Поклонская    13.09 18:51 |  число просмотров 1254
А во всем "виновата" — Поклонская Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право
 
Удивителен менторский тон Гудкова
blogСергей Митрохин    13.09 14:52 |  число просмотров 1521
Удивителен менторский тон Гудкова Он был готов взять ее в свою команду! Да кто ты такой, Дима? Саша в Хамовниках сделала очень многое
 
все записи
Выбор редактора
Удивителен менторский тон Гудкова
blogСергей Митрохин    13.09 14:52 |  число просмотров 1521
Удивителен менторский тон Гудкова Он был готов взять ее в свою команду! Да кто ты такой, Дима? Саша в Хамовниках сделала очень многое
 
Ура! Ещё одна победа
blogIlya Shumanov    13.09 14:25 |  число просмотров 1303
Ура! Ещё одна победа После нашего расследования о долларовом мультимиллионере из Россвязи Игоре Зорине, Генпрокуратура подтвердила, что мы правы и он владеет элитной недвижимостью в Майами, стоимостью $9 млн
 
Первый раз вижу такое за 12 лет практики
blogAndrei Bezrukov    13.09 14:20 |  число просмотров 1303
Первый раз вижу такое за 12 лет практики После почти трех часов заседания, допроса 4х свидетелей, исследования материалов, судья, не удаляясь в совещательную комнату, СРАЗУ же после моего выступления (без удаления в совещательную комнату!!!) зачитывает ПОЛНЫЙ текст судебного акта, отказывая в удовлетворении жалобы
 
Цитаты дня
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
"Я был просто шокирован успехом"
Илья Азар  16.09 21:25 |  число просмотров 295
"Я был просто шокирован успехом" Интервью муниципального депутата Ильи Азара спецкору «Новой газеты» Илье Азару
За Невского прошли с Николаем
Ксения Клочкова  13.09 17:53 |  число просмотров 745
За Невского прошли с Николаем Власти насчитали сотню тысяч человек, прошедших по Невскому проспекту под церковными знаменами, транспарантами и имперскими флагами. Это вдвое больше, чем называли год назад.
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2232
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3637
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6982
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14470
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5201
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012