Может, это увидит Александр Бастрыкин Anton Krasovsky 392 16.09 18:08 |392

Родители Коли – простые русские люди. Небогатые. Потерявшие сына. Сейчас левиафан маленького серого Всеволожска, словно та Териберка, пожирает и их. И никто не ответит ни за смерть их сына, ни за запугивание отца. Если вам не трудно, сделайте репост. Может, это увидит Александр Бастрыкин, он вроде любит детей. Может хоть кто-то поможет обычным русским людям добиться справедливости и не бояться ходить по улицам родного города.



причинение смерти по неосторожности", но виновного не нашли. Наоборот. В июле адвокату Pen & Paper, коллегия адвокатов , представляющему интересы матери погибшего ребенка, поступило требование от следователя Натальи Фоминской прекратить активные действия по обеспечению расследования обстоятельств смерти. Свое требование следователь подкрепила угрозой - если адвокат не угомонится, то она привлечет к уголовной ответственности отца ребенка, который был в момент гибели с ним. Говорят, у чувака, натянувшего эту цепь, – надежная крыша. Ему просто не нравилось, что с горки катаются без его ведома. Но зачем он эту цепь повесил в конце горки, а не на вершине?! Видимо именно за этим, – чтоб ребенку было как минимум очень больно.Родители Коли – простые русские люди. Небогатые. Потерявшие сына. Сейчас левиафан маленького серого Всеволожска, словно та Териберка, пожирает и их. И никто не ответит ни за смерть их сына, ни за запугивание отца. Если вам не трудно, сделайте репост. Может, это увидит Александр Бастрыкин, он вроде любит детей. Может хоть кто-то поможет обычным русским людям добиться справедливости и не бояться ходить по улицам родного города. Это Коля Нестеров из Всеволожска Ленинградской области. Коле тут 8 лет. Ему могло было быть и 9, и 10, но Коля не дожил. 22 февраля 2017 года он, гуляя с отцом, полез на детскую горку, установленную во дворе школы №5, покатился и с размаху напоролся на стальную цепь, которую растянули поперек спуска. Коля мучился несколько часов и умер в больнице. Через некоторое время СК возбудил дело по статье " Обсудить в блоге автора