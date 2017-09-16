  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3077 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3000 число записей 5
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2217 число записей 7
 
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 5185 число записей 5
 
Сын Пескова
20.08 число просмотров 4341 число записей 8
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3077 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3000 число записей 5
 
Падение "Открытия"
2.09 число просмотров 3001 число записей 9
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2217 число записей 7
 
Новое Зарядье
10.09 число просмотров 1483 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Может, это увидит Александр Бастрыкин
Может, это увидит Александр Бастрыкин
Anton Krasovsky
16.09 18:08 |  число просмотров 392
Это Коля Нестеров из Всеволожска Ленинградской области. Коле тут 8 лет. Ему могло было быть и 9, и 10, но Коля не дожил. 22 февраля 2017 года он, гуляя с отцом, полез на детскую горку, установленную во дворе школы №5, покатился и с размаху напоролся на стальную цепь, которую растянули поперек спуска. Коля мучился несколько часов и умер в больнице. Через некоторое время СК возбудил дело по статье "причинение смерти по неосторожности", но виновного не нашли. Наоборот. В июле адвокату Pen & Paper, коллегия адвокатов, представляющему интересы матери погибшего ребенка, поступило требование от следователя Натальи Фоминской прекратить активные действия по обеспечению расследования обстоятельств смерти. Свое требование следователь подкрепила угрозой - если адвокат не угомонится, то она привлечет к уголовной ответственности отца ребенка, который был в момент гибели с ним. Говорят, у чувака, натянувшего эту цепь, – надежная крыша. Ему просто не нравилось, что с горки катаются без его ведома. Но зачем он эту цепь повесил в конце горки, а не на вершине?! Видимо именно за этим, – чтоб ребенку было как минимум очень больно.
Родители Коли – простые русские люди. Небогатые. Потерявшие сына. Сейчас левиафан маленького серого Всеволожска, словно та Териберка, пожирает и их. И никто не ответит ни за смерть их сына, ни за запугивание отца. Если вам не трудно, сделайте репост. Может, это увидит Александр Бастрыкин, он вроде любит детей. Может хоть кто-то поможет обычным русским людям добиться справедливости и не бояться ходить по улицам родного города.

Фото Антона Красовского.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки
blogMichael Pojarsky    16.09 17:46 |  число просмотров 480
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки Училась в илитном ИСАА, затем в какой-то бизнес-школе во Франции. И вот вам результат: Лиза пишет статью в "Форбс" просто понадергав цитат из "Мела" и других русскоязычных журналов, даже не потрудившись пересказать своими словами
 
Странно же, да?
blogПавел Чиков    15.09 19:39 |  число просмотров 1107
Странно же, да? Почему работники дипломатических миссий России умирают один за другим?
 
А во всем "виновата" — Поклонская
blogНаталья Поклонская    13.09 18:51 |  число просмотров 1113
А во всем "виновата" — Поклонская Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право
 
Удивителен менторский тон Гудкова
blogСергей Митрохин    13.09 14:52 |  число просмотров 1387
Удивителен менторский тон Гудкова Он был готов взять ее в свою команду! Да кто ты такой, Дима? Саша в Хамовниках сделала очень многое
 
Ура! Ещё одна победа
blogIlya Shumanov    13.09 14:25 |  число просмотров 1193
Ура! Ещё одна победа После нашего расследования о долларовом мультимиллионере из Россвязи Игоре Зорине, Генпрокуратура подтвердила, что мы правы и он владеет элитной недвижимостью в Майами, стоимостью $9 млн
 
все записи
Выбор редактора
Митя — удивительный человек
blogEkaterina Kronhaus    11.09 18:28 |  число просмотров 1072
Митя — удивительный человек То, что сделал Митя за несколько лет в деле бытовой благотворительности, регулярных подписок на отчисления фондам — тектонический масштаб
 
Такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали
www.facebook.com    11.09 18:07 |  число просмотров 1322
Такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали У меня есть друзья, семья, поддержка. Я вам очень благодарен за это. А у этих ребят никого нет. Передачами я стараюсь делиться с ними
 
Клиническая картина муниципальных выборов кристалльно ясна
blogЛеонид Волков    10.09 16:15 |  число просмотров 1875
Клиническая картина муниципальных выборов кристалльно ясна На каждом участке аккуратная пачка «заявлений» на надомное голосование, в которых подписи, не принадлежащие избирателям, чистый фальшак.
 
Цитаты дня
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
"Я был просто шокирован успехом"
Илья Азар  16.09 21:25 |  число просмотров 100
"Я был просто шокирован успехом" Интервью муниципального депутата Ильи Азара спецкору «Новой газеты» Илье Азару
За Невского прошли с Николаем
Ксения Клочкова  13.09 17:53 |  число просмотров 594
За Невского прошли с Николаем Власти насчитали сотню тысяч человек, прошедших по Невскому проспекту под церковными знаменами, транспарантами и имперскими флагами. Это вдвое больше, чем называли год назад.
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2227
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3632
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6971
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14452
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5185
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012