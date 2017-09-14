Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки Michael Pojarsky 481 16.09 17:46 |481 Вот есть такое мнение, будто бы нынешние российские жулики и воры - это, типа, такие "бароны-разбойники" периода "первоначального накопления". А вот зато их дети уже будут цивилизованными и культурными людьми, получат хорошее образование и заживем мы тогда... вместо непросвещенного феодализма при просвещенном абсолютизме, видимо. Ну вот вам, пожалуйста, Лиза Пескова. Училась в илитном ИСАА, затем в какой-то бизнес-школе во Франции. И вот вам результат: Лиза пишет статью в "Форбс" просто понадергав цитат из "Мела" и других русскоязычных журналов, даже не потрудившись пересказать своими словами. То есть, надо полагать, что все свои рефераты, курсовые, дипломы и прочее она писала точно таким же способом. В общем, навык работы с источниками - 0, навык анализа информации - 0, зато навык бесстыдного воровства чужого - как у папы! Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки.



https://meduza.io/feature/2017/09/14/kak-napisat-kolonku-ob-obrazovanii-master-klass-ot-elizavety-peskovoy

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