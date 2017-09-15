Странно же, да? Павел Чиков 1108 15.09 19:39 |1108 Сегодня торгпреда РФ в Нидерландах эвакуировали спецбортом МЧС из Амстердама в критическом состоянии. Голландские врачи пришли к выводу, что за его жизнь бороться уже бессмысленно, и решили отключить его от систем жизнеобеспечения.



13 сентября 2017 года в Москве скончался советник-посланник посольства РФ в Киргизии Алексей Мзареулов. Дипломат умер на 61-м году жизни в результате тяжелой болезни. В 2014 году был назначен советником посольства РФ в Киргизии, а в 2015 году - советником-посланником.



23 августа 2017 года российский посол в Судане Миргаяс Ширинский обнаружен мертвым. Тело дипломата было обнаружено в его резиденции в Хартуме. Причина смерти - сердечный приступ.



20 февраля 2017 года в Нью-Йорке за день до своего 65-летия внезапно скончался Виталий Чуркин, долгое время представлявший Россию в ООН.



26 января 2017 года в одной из центральных больниц Нью-Дели на 68-м году жизни после непродолжительной болезни умер чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Александр Кадакин.



9 января 2017 года в своей квартире в Афинах обнаружено тело 55-летнего заведующего консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин. Сообщалось, что скончался он от естественных причин.



26 декабря 2016 года в Усть-Каменогорске обнаружен мертвым начальник временной группы Генерального консульства России в Казахстане. Тело дипломата Романа Скрыльникова нашли в квартире. По предварительной версии, мужчина скончался от инфаркта.



19 декабря 2016 года после покушения в Анкаре умер посол России в Турции Андрей Карлов.



30 мая 2016 года в Москве скоропостижно скончался временный поверенный в делах России на Украине Андрей Воробьев.



Странно же, да?

Обсудить в блоге автора