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"Ленин" Данилкина
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Сын Пескова
20.08 число просмотров 4341 число записей 8
 
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22.08 число просмотров 3077 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3000 число записей 5
 
Падение "Открытия"
2.09 число просмотров 3001 число записей 9
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2217 число записей 7
 
Новое Зарядье
10.09 число просмотров 1483 число записей 4
 
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Странно же, да?
Странно же, да?
Павел Чиков
15.09 19:39 |  число просмотров 1108
Сегодня торгпреда РФ в Нидерландах эвакуировали спецбортом МЧС из Амстердама в критическом состоянии. Голландские врачи пришли к выводу, что за его жизнь бороться уже бессмысленно, и решили отключить его от систем жизнеобеспечения.

13 сентября 2017 года в Москве скончался советник-посланник посольства РФ в Киргизии Алексей Мзареулов. Дипломат умер на 61-м году жизни в результате тяжелой болезни. В 2014 году был назначен советником посольства РФ в Киргизии, а в 2015 году - советником-посланником.

23 августа 2017 года российский посол в Судане Миргаяс Ширинский обнаружен мертвым. Тело дипломата было обнаружено в его резиденции в Хартуме. Причина смерти - сердечный приступ.

20 февраля 2017 года в Нью-Йорке за день до своего 65-летия внезапно скончался  Виталий Чуркин, долгое время представлявший Россию в ООН.

26 января 2017 года в одной из центральных больниц Нью-Дели на 68-м году жизни после непродолжительной болезни умер чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Александр Кадакин.

9 января 2017 года в своей квартире в Афинах обнаружено тело 55-летнего заведующего консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин. Сообщалось, что скончался он от естественных причин.

26 декабря 2016 года в Усть-Каменогорске обнаружен мертвым начальник временной группы Генерального консульства России в Казахстане. Тело дипломата Романа Скрыльникова нашли в квартире. По предварительной версии, мужчина скончался от инфаркта.

19 декабря 2016 года после покушения в Анкаре умер посол России в Турции Андрей Карлов.

30 мая 2016 года в Москве скоропостижно скончался временный поверенный в делах России на Украине Андрей Воробьев.

Странно же, да?
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Посты дня
Может, это увидит Александр Бастрыкин
blogAnton Krasovsky    16.09 18:08 |  число просмотров 392
Может, это увидит Александр Бастрыкин 22 февраля 2017 года он, гуляя с отцом, полез на детскую горку, установленную во дворе школы №5, покатился и с размаху напоролся на стальную цепь
 
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки
blogMichael Pojarsky    16.09 17:46 |  число просмотров 481
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки Училась в илитном ИСАА, затем в какой-то бизнес-школе во Франции. И вот вам результат: Лиза пишет статью в "Форбс" просто понадергав цитат из "Мела" и других русскоязычных журналов, даже не потрудившись пересказать своими словами
 
А во всем "виновата" — Поклонская
blogНаталья Поклонская    13.09 18:51 |  число просмотров 1113
А во всем "виновата" — Поклонская Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право
 
Удивителен менторский тон Гудкова
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Удивителен менторский тон Гудкова Он был готов взять ее в свою команду! Да кто ты такой, Дима? Саша в Хамовниках сделала очень многое
 
Ура! Ещё одна победа
blogIlya Shumanov    13.09 14:25 |  число просмотров 1193
Ура! Ещё одна победа После нашего расследования о долларовом мультимиллионере из Россвязи Игоре Зорине, Генпрокуратура подтвердила, что мы правы и он владеет элитной недвижимостью в Майами, стоимостью $9 млн
 
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Такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали
www.facebook.com    11.09 18:07 |  число просмотров 1322
Такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали У меня есть друзья, семья, поддержка. Я вам очень благодарен за это. А у этих ребят никого нет. Передачами я стараюсь делиться с ними
 
Клиническая картина муниципальных выборов кристалльно ясна
blogЛеонид Волков    10.09 16:15 |  число просмотров 1875
Клиническая картина муниципальных выборов кристалльно ясна На каждом участке аккуратная пачка «заявлений» на надомное голосование, в которых подписи, не принадлежащие избирателям, чистый фальшак.
 
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" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
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blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
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blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
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"Я был просто шокирован успехом"
Илья Азар  16.09 21:25 |  число просмотров 100
"Я был просто шокирован успехом" Интервью муниципального депутата Ильи Азара спецкору «Новой газеты» Илье Азару
За Невского прошли с Николаем
Ксения Клочкова  13.09 17:53 |  число просмотров 594
За Невского прошли с Николаем Власти насчитали сотню тысяч человек, прошедших по Невскому проспекту под церковными знаменами, транспарантами и имперскими флагами. Это вдвое больше, чем называли год назад.
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Таинственная смерть Лесина
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Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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