Удивителен менторский тон Гудкова Сергей Митрохин 778 13.09 14:52 |778 Дмитрий Гудков и Саша Парушина: странный диалог

Удивителен менторский тон Гудкова по отношению

к Саше. Он был готов взять ее в свою команду! Да кто ты такой, Дима?

Саша в Хамовниках сделала очень многое. Мы вместе с ней останавливали варварскую реконструкцию Комсомольского проспекта, попытки застройки сквера у балетного училища. Она возглавила движение против "реновации" в Хамовниках и победила в этой борьбе.

А что сделал для москвичей Дима Гудков?

Даже в том избирательном округе, где он баллотировался в Госдуму год назад, он не сделал ровно ничего, и никому не пришел на помощь ни разу. Когда выборы закончились, помогать жителям СЗАО почему-то приезжаю я, а не он, хотя я выдвигался в другом округе.

Не было на ул. Лодочная (Южное Тушино), когда жители домов 13 и 15 были в шоке, обнаружив, что их развалины 1932 года постройки не вошли в " реновацию". Ни разу не появился он и на ул. Подмосковной 14-16, где сегодня замышляется самая варварская в Москве точечная застройка (хотя жители говорят, что живет рядом).

Вот и завтра меня опять позвали в округ Димы - Позвали меня, потому что к нему обращаться бесполезно.

Когда я на Эхе Москвы спросил Дмитрия, что он сделал для москвичей во время своего депутатства, он не смог мне ничего ответить. Ничего внятного про проблемы Москвы я тоже от него не услышал. Тем не менее сегодня он опять заявил о своих мэрских амбициях.

Предлагаю Дмитрию Гудкову забыть свой менторский тон и присоединиться к команде Саши Парушиной. Поучиться у нее самотверженности в отстаивании интересов и прав москвичей. Шанс быть выдвинутым от ЯБЛОКА на выборах мэра у него появится только тогда, когда Саша Парушина даст понять, что ученик справился со всеми испытаниями.

Кстати, жду завтра Диму в Кировской пойме на ул. Исаковского 10 Обсудить в блоге автора