Ура! Ещё одна победа Ilya Shumanov 707 13.09 14:25 |707 Ура! Ещё одна победа. После нашего расследования о долларовом мультимиллионере из Россвязи Игоре Зорине, Генпрокуратура подтвердила, что мы правы и он владеет элитной недвижимостью в Майами, стоимостью $9 млн. Напомню, что Зорин, являясь директором госпредприятия отдавал все контракты на охрану (несколько сотен миллионов рублей) своему товарищу, бывшему сотруднику ФСБ Святославу Мангушеву, который помогал Зорину покупать недвижимость в США. Генпрокуратура внесла представление по нашему заявлению, а теперь мы будем добиваться увольнения Зорина и возбуждения уголовного за отмывание им денег в США.





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