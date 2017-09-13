Какая ж жесть....!

Апелляция-таки не удовлетворила нашу жалобу по делу об участии в несанкционированном митинге руководителя Сибирского отделения Trancperancy International Станислав Андрейчук (Andreychuk Stanislav)...и да, мы могли такое предполагать, но самое интересное в другом!!

После почти трех часов заседания, допроса 4х свидетелей, исследования материалов, судья, не удаляясь в совещательную комнату, СРАЗУ же после моего выступления (без удаления в совещательную комнату!!!) зачитывает ПОЛНЫЙ текст судебного акта, отказывая в удовлетворении жалобы....ну естественно попутно анализируя доказательства и показания допрошенных свидетелей. Первый раз вижу такое за 12 лет практики...

ЗЫ. Да, я слышал что решения заранее готовятся, но такое ж за гранью разума...