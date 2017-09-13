|Первый раз вижу такое за 12 лет практики
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13.09 14:20 | 620
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Какая ж жесть....!
После почти трех часов заседания, допроса 4х свидетелей, исследования материалов, судья, не удаляясь в совещательную комнату, СРАЗУ же после моего выступления (без удаления в совещательную комнату!!!) зачитывает ПОЛНЫЙ текст судебного акта, отказывая в удовлетворении жалобы....ну естественно попутно анализируя доказательства и показания допрошенных свидетелей. Первый раз вижу такое за 12 лет практики...
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