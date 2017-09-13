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По поводу памятного знака на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов
По поводу памятного знака на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов
Serguei Parkhomenko
13.09 11:34 |  число просмотров 357

По поводу памятного знака на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов.

Сегодня ночью он исчез со своего места, и мэрия здесь совершенно ни при чем.

Сняли табличку люди из группировки СЕРБ, и главарем у них был Игорь Брумель, бывший муниципальный депутат района Замоскворечье. Этот Брумель жестоко продул на выборах в воскресенье, из депутатов его жители района в шею вытолкали. Вот он и бесится - хоть чем-то хочет отыграться. Отыгрались на памяти Немцова, скоты.

Наши дальнейшие действия теперь будут такие. Конечно, у нас есть дубликат, и можно было бы его повесить на место хоть сегодня. Но жильцами дома в полицию подано заявление о совершенном преступлении. Эта табличка имеет ценность - и немалую. Является коллективной собственностью жильцов дома. Собственники будут требовать возвращения им их имущества и наказания тех, кто совершил кражу (а возможно и нанес имуществу ущерб). Будут требовать наказания виновных.

Поздравляю жителей Замоскворечья с тем, что они избавились от подлецов в своем муниципальном собрании. А теперь будем добиваться, чтобы они понесли законную ответственность. Тем более, что они сами хвастаются содеянным в разных фейсбуках и форумах (ссылок не будет - и следователь, и все, кому нужно, найдут). Вот и очень хорошо. Проще будет выявить всех причастных и наказать.
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