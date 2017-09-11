Митя — удивительный человек. Я почти с ним ни в чем не согласна и совершенно преклоняюсь перед результатами его работы. То, что сделал Митя за несколько лет в деле бытовой благотворительности, регулярных подписок на отчисления фондам — тектонический масштаб. Почти 7 миллионов ежемесячно люди автоматически перечисляют на благотворительность. Через год будет вдвое больше. Но как же я не люблю эмоциональные тексты и манипуляции.



https://meduza.io/feature/2017/09/11/ya-ne-mogu-neschastnomu-klerku-rasskazat-ob-umirayuschem-matveyke-potomu-chto-ah-on-budet-perezhivat

