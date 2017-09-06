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Такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали
Такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали
www.facebook.com
11.09 18:07 |  число просмотров 478

Всем привет!

Думаю, такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали, первым буду я. Так вот, для начала немного о себе. Дела у меня не перфект, скорее перпетуум. Время-пространство то прыгает, то волочится. Дни проходят, как в "Дне сурка". Меняются только небольшие детали, а в основном все одно и то же. Стараюсь побольше писать и читать. Подсел на Довлатова. Научился играть в домино и морской бой. Вечерами вместе с сокамерниками поем. В основном Тату и Виагру, и остальную попсу.
Днем на час выводят на прогулку в вольер. Вот там знакомлюсь с новыми людьми и смотрю, как мигранты играют в футбол. Тут много футболистов.
Вчера у одного парня крыша съехала. Он кричал: "бегите" и разнес свою хату. Теперь сидит в подвале. А мы от него заразились агрессией и волнением. И так тоска съедала нас, теперь еще и возбужденные ходим.
Были у меня два сокамерника, бывших зека (уехали), так они говорят, что в тюрьме намного лучше. Там хотя бы есть телевизор и телефон. А мы лишены всего этого.
С начальством тут у нас взаимная любовь. Правда, дела до секса еще не дошли. В случае чего узнаете...

Силы мои на исходе, нахожусь здесь больше 35 дней. Кажется, еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Весь теплый август я находился тут, в жаре и духоте. А теперь наступил холодный сентябрь. Мерзнем в хатах. Отопление включат в октябре.
С 6 утра до 10 вечера нам запрещают накрываться одеялом. Режим такой.
Паша (мой зайчик) принес мне мои теплые вещи. Есть тут ребята, у которых в Москве нет ни друзей, ни родственников. Так они ходят в тапочках, шортах и футбоках.

У меня есть друзья, семья, поддержка. Я вам очень благодарен за это. А у этих ребят никого нет. Передачами я стараюсь делиться с ними.
Хочу попросить вас организовать сбор одежды: теплые свитера, носки, трусы, штаны, обувь, - все, что можете дать. Я и ребята будем очень вам благодарны. Заранее всем спасибо.
Ваш Али

6 сентября 2017

UPD. Вещи принимают до 17 сентября включительно в Сахаровском центре: Земляной вал, 57к6 с 10 до 19, охраннику назвать пароль «Али Феруз». С 10:00 до 19:00.
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