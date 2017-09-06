|Такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали
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11.09 18:07 | 478
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Всем привет!
Думаю, такую просьбу из тюрьмы вы еще не получали, первым буду я. Так вот, для начала немного о себе. Дела у меня не перфект, скорее перпетуум. Время-пространство то прыгает, то волочится. Дни проходят, как в "Дне сурка". Меняются только небольшие детали, а в основном все одно и то же. Стараюсь побольше писать и читать. Подсел на Довлатова. Научился играть в домино и морской бой. Вечерами вместе с сокамерниками поем. В основном Тату и Виагру, и остальную попсу.
Силы мои на исходе, нахожусь здесь больше 35 дней. Кажется, еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Весь теплый август я находился тут, в жаре и духоте. А теперь наступил холодный сентябрь. Мерзнем в хатах. Отопление включат в октябре.
У меня есть друзья, семья, поддержка. Я вам очень благодарен за это. А у этих ребят никого нет. Передачами я стараюсь делиться с ними.
6 сентября 2017
UPD. Вещи принимают до 17 сентября включительно в Сахаровском центре: Земляной вал, 57к6 с 10 до 19, охраннику назвать пароль «Али Феруз». С 10:00 до 19:00.
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