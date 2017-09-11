Мы победили. «Солидарность» по итогам вчерашнего голосования взяла 7 мест в Красносельском совете депутатов, у единоросов осталось лишь 3 мандата. Для сравнения: в прошлом совете 9 депутатов представляли «Единую Россию» и еще один мандат был у КПРФ.



Хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас на выборах. В нашем районе явка превысила 22% — на 10% больше, чем в среднем по Москве. Несмотря на информ ационную блокаду, люди пришли и сделали выбор. Это дорогого стоит.



Хочу также сказать спасибо всей нашей команде — кандидатам, сотрудникам штаба и волонтерам. Это была невероятная кампания, каждый из вас прыгнул выше головы и внес свой вклад в победу. Я горжусь, что был частью этой истории.



Дальше — работа.



У нас много планов. Начнем, разумеется, с обработки многочисленных обращений и наказов, которые были собраны в ходе избирательной кампании. Их накопилось около 250, и теперь у нас есть полномочия, чтобы решать проблемы людей. Займемся и системными вопросами: наладим коммуникацию жителей с советом депутатов, проведем инспекцию нежилого фонда, сформируем механизмы контроля местных чиновников и т.д. В общем, постараемся, сделать муниципальную власть в нашем районе цивилизованной, эффективной и открытой.



Также я планирую обратиться к избранным вчера коллегам с предложением созвать Конгресс независимых депутатов Москвы. В столице теперь действительного много приличных мундепов, но для многих это совершенно новый вызов. Нам надо наладить обмен опытом, сформировать общую повестку и стратегию, наладить коммуникацию. Кроме того, в ближайшее время в советах, где оппозиция взяла большинство, будут избаны независимые председатели (по моим подсчетам, их будет не меньше двадцати). Думаю, будет полезно договориться о взаимодействии и сформировать компактный «клуб председателей». Если станем держаться вместе, будет проще выдерживать давление мэрии и добиваться результатов.



Вообще, конечно, очень важно нам всем не ударить в грязь лицом. Главная причина вчерашнего успеха — запрос общества на перемены и обновление власти. Люди должны увидеть разницу между серыми едросами, бессмысленно сидевшими в советах много лет, и новыми эффективными и мотивированными депутатами. Для всех нас эта работа — отличный шанс завоевать себе хорошую репутацию.