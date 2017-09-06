Дежурю на горячей линии «Голоса», в последние часы 95% звонков идет с муниципальных выборов в Москве, и клиническая картина кристалльно ясна.

1. По всем районам, по всем УИКам составлено значительное количество заявлений для голосования на дому — речь идет про 3-5% от общего числа избирателей, что при ожидаемой явке в районе 15% превращается в 20-30% всех голосов.

2. Эти заявления фальсифицированы. Их заполняли не сами избиратели, а соцработники (прямое нарушение закона). Самое смешное, что тут Ракова перестаралась: закон не требует письменного заявления на надомное голосование, достаточно телефонного звонка, после чего избиратель вносится в специальный реестр, и к нему топает комиссия с переносной урной. Но в Москве не так — на каждом участке аккуратная пачка «заявлений», в которых подписи, не принадлежащие избирателям, чистый фальшак.

3. Списки эти неслучайные: это пенсионеры, которых соцработники уже заранее подготовили / обработали.

4. Комиссия составляет список для подомового обхода и готовится пойти в путь с переносной урной; но сначала перед членами УИК с урной в путь отправляются все те же соцработники, которые навещают пенсионеров и еще раз напоминают, за кого голосовать.

5. Ну и всё, результат готов.

При этом на руках у наблюдателей и членов комиссий — огромное количество заявлений на надомное голосование, подписи в которых не совпадают с подписями, которые оставляют пожилые избиратели, расписываясь в получении бюллетеней. То есть большая, красивая, хорошо задокументированная история фальсификации.

Всем наблюдателям и членам комиссий, которые мне звонят с этим вопросом, рекомендую фиксировать и писать жалобы. Ракова очень плохо подготовилась, в этот раз из ее любимой технологии фальсификации (в 2013 году на выборах мэра Москвы экзит-поллы давали Собянину 46%, Навальному 35% — и все решили 5% «надомного» голосования) слишком ярко торчат уши. Давайте ее за эти уши вытащим и уничтожим.