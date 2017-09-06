|Клиническая картина муниципальных выборов кристалльно ясна
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10.09 16:15 | 804
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Дежурю на горячей линии «Голоса», в последние часы 95% звонков идет с муниципальных выборов в Москве, и клиническая картина кристалльно ясна.
1. По всем районам, по всем УИКам составлено значительное количество заявлений для голосования на дому — речь идет про 3-5% от общего числа избирателей, что при ожидаемой явке в районе 15% превращается в 20-30% всех голосов.
При этом на руках у наблюдателей и членов комиссий — огромное количество заявлений на надомное голосование, подписи в которых не совпадают с подписями, которые оставляют пожилые избиратели, расписываясь в получении бюллетеней. То есть большая, красивая, хорошо задокументированная история фальсификации.
Всем наблюдателям и членам комиссий, которые мне звонят с этим вопросом, рекомендую фиксировать и писать жалобы. Ракова очень плохо подготовилась, в этот раз из ее любимой технологии фальсификации (в 2013 году на выборах мэра Москвы экзит-поллы давали Собянину 46%, Навальному 35% — и все решили 5% «надомного» голосования) слишком ярко торчат уши. Давайте ее за эти уши вытащим и уничтожим.
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