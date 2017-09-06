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Друзья, давайте проведем флешмоб #сексуальнаямекка
Друзья, давайте проведем флешмоб #сексуальнаямекка
Alena Popova
9.09 15:17 |  число просмотров 618

Друзья, давайте проведем флешмоб #сексуальнаямекка Предыстория - журналистке из РИА Новостей Ларисе Жуковой позвонили якобы из администрации Чечни и потребовали убрать это устойчивое выражение из статьи.

В статье говорится о сексуальной индустрии, ценах на рабов, и о том, что больше всего сексуальных рабынь привозят в Северную Осетию, куда приезжают жители соседних республик, так как в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии не принято содержать публичные дома: https://ria.ru/society/20170726/1499156143.html

В ночь на 7 сентября журналистка Лариса Жукова написала в Фейсбуке, что ей позвонил некий Ибрагим Сабдулаев, представившийся сотрудником «администрации Чеченской Республики». Он заявил, что «руководство поручило ему разобраться» с текстом Жуковой.

"Мы не читали всю статью, но вы опытный журналист, Лариса, мы понимаем, что вы имели в виду, но вы оскорбили полтора миллиарда мусульман."- заявил Ибрагим Сабдулаев и добавил, что статью цитировали в докладе министра внутренних дел «на заседании», но на каком — не уточнил.

На предложение журналистки отправить официальный запрос Сабдулаев заявил, что хочет решить проблему «в ручном режиме»: "Запрос не будет гладким, мы потребуем, чтобы вы публично принесли извинения"​. Подробнее здесь: https://www.opentown.org/news/160916/

Мне интересно, когда это в России ввели шариатское право или когда сообщество Карфаген стало править в России? Может, я чего не заметила? И мне ещё более интересно, почему мусульман не оскорбляет факт сексуального рабства женщин и наличие публичных домов, которое скрывается за какими-то громкими фразами? Надо быть честными: если человек глубоко верующий (любой религии), то его должен оскорблять факт рабства женщин, а не слово. А то как интересно выходит: факт не вызывает протеста, но вызывает отторжение наименование факта. Меня как христианку и гражданку РФ очень сильно оскорбляет факт наличия публичных домов и сексуального рабства! Факт! И у этого факта есть слова и выражения, его характеризующие. И я требую от любого христианина или мусульманина, замещающего госдолжности, срочно начать решать проблему!, а не пытаться замыливать и стирать слова. Потому что так они стирают сами факты, что женщин, как товар, насилуют, избивают, используют в качестве рабынь.

Мы что теперь будем вычищать русский язык на предмет оскорбления чувств верующих там, где его нет. Так мы дойдём до того, что отменим науку, светские законы, литературу.

Как и Марина Ахмедова, я очень надеюсь, что представителям исламской религии не надо объяснять, что фразеологическая единица, как то - туристическая мекка или еще какая-то мекка - к городу Мекка отношения в данном контексте не имеет. Можно открыть учебники русского языка или словарь фразеологизмов и посмотреть этимологию выражения. Напомню всем, что Россия, по крайней мере, пока-СВЕТСКОЕ государство. Чечня входит в состав России.
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