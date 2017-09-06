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За кого голосовать на выборах муниципальных депутатов в Москве
За кого голосовать на выборах муниципальных депутатов в Москве
Ярослав Никитенко
9.09 13:45 |  число просмотров 489

10 списков независимых кандидатов, за которых нужно проголосовать на выборах 10 сентября:

1. Группа “Я против нового срока мэра Собянина”:
https://www.facebook.com/groups/SobianinNet/permalink/1367578533364145/
Это наиболее полный список кандидатов-активистов, то есть тех, которые что-то делали до выборов в своих районах. Главным достоинством этого списка, в отличие от практически всех других списоков, является указание, что конкретно делал тот или иной кандидат и даны ссылки на их собственные ресурсы (но не у всех).
29 страниц самых достойных кандидатов с удобной рубрикацией по районам составлены активистами по рекомендациям москвичей. Однако критерий "активности" не 100% объективен, как и каждый из списков ниже. В комментариях идёт война мнений по поводу включения или не включения в этот список – вот истинная демократия!

2. Комитет спасения Москвы
https://www.facebook.com/moscowcommittee/posts/343504372738962
Критерий включения: все, с кем работает Комитет спасения Москвы и рекомендованные им активисты. "Условие: он/она должны быть активистами и защищать жителей."
Список из 137 кандидатов. Многие из них – маститые активисты, защищающие Москву ещё со времён, когда митинг из трёхсот человек считался событием федерального масштаба, но есть и новые лица. Выбор активиста из этого списка – это 99,99% гарантия, что он или она и в будущем ни в чём и нигде не прогнутся под власть.

3. “Москвичи против сноса (против закона о реновации)”
https://www.facebook.com/groups/605672769637972/permalink/710333962505185/
https://docs.google.com/…/1MCbhPXsCqgNFAN38DukVaNW7Jqy…/edit
Список известнейшего борца с реновацией Кэри Гуггенбергер. Изначально был список тех, кто боролся с реновацией, однако потом, видимо, решили включить в него всех (в том числе из первого списка), и в результате мы получили документ из 49 страниц, но всё же с рубрикацией.
Реновация – это новейшая тема нашего городского активизма, пробудившая тысячи и десятки тысяч новых граждан. Борцы против реновации – совсем молодые в плане активизма, однако многим из них пришлось уже провести колоссальную работу в своих районах, и эта тема крайне важна для нашего города.
Этот список был составлен одним из первых, и борцы с реновацией настолько хорошо поддержали своих товарищей, что выложили их счета и даже успели помочь им в сборе денег на избирательные кампании.

4. Оргкомитет Марша и митинга "За Москву!"
https://www.facebook.com/events/260611134453760/permalink/261614504353423/
Критерий включения прост и прозрачен: "Оргкомитет из представителей ПАРНАСа, команды Дмитрия Гудкова, правозащитников и др. договорились, что в список представляет собой простую СУММУ кандидатов ЯБЛОКА, ПАРНАСа, команды Дмитрия Гудкова".
На муниципальных выборах гораздо важнее не партия, а кандидат, но эти партии всё же не берут кого попало, поэтому этот большой список безусловно заслуживает внимания.

5. Экологическое движение "РазДельный Сбор Москва"
https://www.facebook.com/recyclemap.moscow/posts/1949816325290273
https://vk.com/wall-54372460_9291?hash=67ffad74bf9d5e80aa
Сам список (составлялся активистами): https://goo.gl/s5ckvk
Пока Подмосковье задыхается от свалок, энтузиасты в Москве берут на себя работу государства и сами организуют акции по сбору вторсырья. С такими депутатами у нас есть шанс на прогресс и цивилизованное развитие! К сожалению, забота о природе медленно овладевает массами, пока нам ещё осталось чем дышать. Список совсем небольшой, поэтому каждый кандидат из него на вес золота.

6. Муниципальные депутаты, подписавшиеся за отставку Хуснуллина:
https://www.change.org/p/отстранить-московских-чиновников-о…
Летом 2016 года 99 самых смелых и независимых муниципальных депутатов потребовали отставки вице-мэра и пересмотра градостроительной политики в Москве. Многие из них выдвигаются и на этих выборах!
Конечно, подписание одного заявления – это не организация множества митингов или собраний жителей, но эти действующие муниципальные депутаты, конечно, известны и по многим другим делам и защите интересов жителей. Случайных людей, и тем более зависимых от власти, в нём не было.

7. Более 50 муниципальных депутатов, потребовавших отклонить проект правил землепользования и застройки Москвы:
https://www.facebook.com/ynikitenko/posts/1325421717504021
Весной 2017 и осенью 2016 активисты, депутаты Москвы и партии боролись против насквозь коррупционного проекта ПЗЗ – предтечу реновации. После этой публикации под заявлением подписалось ещё несколько депутатов, которых я не пока успел внести в список (в частности, Александра Парушина и Елена Русакова). Это публичное заявление было важной частью общей борьбы, вызвало отклик в СМИ и даже вялую реакцию московской власти.

8. Школа местного самоуправления
https://www.facebook.com/mundepschool/posts/666743010197663
Одна из организаторов ШМС – это известнейшая московская активистка Юлия Галямина, которая боролась и за парк Дубки, и против реновации. Школа помогла множеству районных активистов получить знания об организации избирательной кампании и дальнейшей работе депутатов. Выпускники ШМС (кто попало в неё не попадал) помечены отдельно, рубрикация по административным округам удобна. Критерий включения: "Таблица включает в себя выпускников ШМС, членов их команд, выдвинутых различными партиями и самовыдвиженцев, а также кандидатов от партий "Яблоко" и ПАРНАС".

9. Проект Дмитрия Гудкова и Максима Каца:
https://mundep.gudkov.ru/
Критерий включения в этот список самый простой и прозрачный: потому что так решил Кац. Если вы не нашли кандидатов ни в одном из списков выше, то в этом списке из 1040 кандидатов вам наверняка повезёт. В отличие от всех предыдущих списков, это сайт, а не пост и не гугл-документ, с прекрасным дизайном и поиском избирательных комиссий по своему адресу.
Главным достоинством этого проекта является сильнейшая информационная кампания по привлечению внимания москвичей к муниципальным выборам и то, что от проекта идёт множество людей, которые до этого практически не были связаны с политикой.

10. Партия 5 декабря (Денис Билунов)
http://5dec.ru/moskva2017
(обсудить можно здесь: https://www.facebook.com/bilunov/posts/10210118995359845)
Если Максим Кац и Дмитрий Гудков могут составить свой список, то почему этого не может сделать Денис Билунов, с его огромным политическим опытом и безусловной оппозиционностью? Встречайте десятый список!
Партия 5 декабря – это уважаемая организация, единственная партия созданная "снизу" – как и должно быть устроено местное самоуправление.

Ни один из десяти списков выше не является исчерпывающим и идеальным, однако абсолютное большинство кандидатов из каждого из них является полностью независимым от партии власти – и возможно, что это самое главное.
Есть только один список, в который вошли абсолютно все независимые, честные, порядочные, активные кандидаты в муниципальные депутаты, он опубликован на сайте ЦИК:
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom
К сожалению, в него же вошли все зависимые от власти, лживые, непорядочные, голосующие по указке сверху против интересов жителей кандитаты от партии власти.

За кого голосовать – решать в первую очередь Вам. Если Вы не смогли найти в списках хороших кандидатов в Вашем районе, то спрашивайте своих соседей и в местных группах в соцсетях. Местное самоуправление – это общение соседей и доверие друг к другу, а не к спискам от федеральных политиков и партий, которые даже обладая безупречной репутацией не могут знать всего про Ваш район и местных кандидатов.

Последняя важная ссылка: здесь можно найти адрес избирательного участка, где Вы или Ваши соседи смогут проголосовать 10 сентября - http://www.cikrf.ru/services/lk_address

Ещё осталось время до выборов, и я призываю всех прорвать информационную блокаду и распространить эти списки независимых от власти, действующих в интересах жителей кандидатов!

UPD: если есть крутые программисты, джангеры-питонисты, то можно попробовать свести все эти списки воедино для удобства избирателей. Наработки есть, но один я с этим вовремя не справился.
#выборы
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