|Отойдите, гражданочка, не толпитесь тут
|
8.09 19:09 | 737
|
А еще можно с законной процедурой выборов поступить просто: отменить ее, как отменили в московском районе Нагорный.
Вот предусмотрена законом процедура досрочного голосования - для тех, кто уезжает, болеет, по разным причинам не может прийти на участок в день выборов. Ну и что? Мало ли, что предусмотрено. А у нас никакого досрочного голосования не будет - и всё.
Потому что "печать потерялась". Вот потерялась - и что с ней будешь делать? Нету печати. Ну, нету, понятно вам? Отойдите, гражданочка, не толпитесь тут.
Ибо нех!
|Обсудить в блоге автора