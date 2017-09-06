А еще можно с законной процедурой выборов поступить просто: отменить ее, как отменили в московском районе Нагорный.



Вот предусмотрена законом процедура досрочного голосования - для тех, кто уезжает, болеет, по разным причинам не может прийти на участок в день выборов. Ну и что? Мало ли, что предусмотрено. А у нас никакого досрочного голосования не будет - и всё.



Потому что "печать потерялась". Вот потерялась - и что с ней будешь делать? Нету печати. Ну, нету, понятно вам? Отойдите, гражданочка, не толпитесь тут.



Ибо нех!