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"А что, какие претензии?"
"А что, какие претензии?"
Dmitry Gudkov
6.09 12:48 |  число просмотров 727

Путин, как по секрету сообщил "Дождь", придет голосовать на московские муниципальные выборы. Сюжет об этом наверняка покажут по телевизору в вечерних новостях - и тут-то москвичи и узнают, что они пропустили, но бежать куда-то будет уже поздно. "А что, какие претензии?" - разведет руками мэрия: вон, даже Путин проголосовал, значит, выборы состоялись и легитимны.

Ловкость рук и немного мошенства.

А до того момента, пока Путина в телевизоре не покажут, о выборах в Москве там будут продолжать хранить гробовое молчание. Твиттер Собянина в этом плане очень показателен: там зовут 10 сентября на книжную ярмарку, на благоустроенное Садовое кольцо - куда угодно, лишь бы не проголосовать.

Потому что задача одна: чтобы как можно меньше москвичей пришло на выборы. За нас все решат, не волнуйтесь. Отсюда и мухлеж с предварительным голосованием, когда от избирателей требуют авиабилеты и справки с работы в обоснование того, почему они хотят отдать свой голос досрочно.

Мы, конечно, продолжаем бороться. Кандидаты (больше тысячи человек!) Ходят по квартирам, разносят листовки, пишут посты. Мы крутим рекламу в интернете и на "Эхе", так как в городе и в других СМИ это сделать просто невозможно. Но хотим мы сделать и больше: запустить в твиттере в последние три дня недели призыв прийти голосовать. Там - наши сторонники, до которых нужно просто донести эту информацию. Поэтому мы сейчас и продолжаем собирать деньги: на три дня рекламы для москвичей нужен миллион двести.

Поддержите нас -https://mundep.gudkov.ru/donate

Можете перевести больше 15 тысяч? - Пишите мне в телеграм: www.t.me/gudkovd

Или просто расскажите своим знакомым о выборах и перепостите эту запись.
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