Путин, как по секрету сообщил "Дождь", придет голосовать на московские муниципальные выборы. Сюжет об этом наверняка покажут по телевизору в вечерних новостях - и тут-то москвичи и узнают, что они пропустили, но бежать куда-то будет уже поздно. "А что, какие претензии?" - разведет руками мэрия: вон, даже Путин проголосовал, значит, выборы состоялись и легитимны. Ловкость рук и немного мошенства. А до того момента, пока Путина в телевизоре не покажут, о выборах в Москве там будут продолжать хранить гробовое молчание. Твиттер Собянина в этом плане очень показателен: там зовут 10 сентября на книжную ярмарку, на благоустроенное Садовое кольцо - куда угодно, лишь бы не проголосовать. Потому что задача одна: чтобы как можно меньше москвичей пришло на выборы. За нас все решат, не волнуйтесь. Отсюда и мухлеж с предварительным голосованием, когда от избирателей требуют авиабилеты и справки с работы в обоснование того, почему они хотят отдать свой голос досрочно. Мы, конечно, продолжаем бороться. Кандидаты (больше тысячи человек!) Ходят по квартирам, разносят листовки, пишут посты. Мы крутим рекламу в интернете и на "Эхе", так как в городе и в других СМИ это сделать просто невозможно. Но хотим мы сделать и больше: запустить в твиттере в последние три дня недели призыв прийти голосовать. Там - наши сторонники, до которых нужно просто донести эту информацию. Поэтому мы сейчас и продолжаем собирать деньги: на три дня рекламы для москвичей нужен миллион двести. Поддержите нас -https://mundep.gudkov.ru/donate Можете перевести больше 15 тысяч? - Пишите мне в телеграм: www.t.me/gudkovd Или просто расскажите своим знакомым о выборах и перепостите эту запись.