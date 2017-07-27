Интересная история с этой бывшей Бирмой, которая Мьянма. Люди из телевизора, существа крайне глупые и аморальные, очень любят с торжествующим видом рассказывать, как американцы устраивают по всему миру войны, чтобы отвлечь простого американского избирателя от своей коррупции. Даже фильм такой есть, "Хвост виляет собакой", сообщает такой самодовольный дурак обычно.

Так вот, перед нами сейчас разворачивается такой же сюжет, а любопытен он тем, что пропаганду не настроили нужным образом, поэтому она вихляет и крутится кругами, создавая впечатление ещё более идиотское.

Кадыров кричит "остановим геноцид мусульман в Мьянме" (хотя это ещё вопрос, кто опаснее для мусульман — бирманская хунта или сам Кадыров) — МИД выпускает коммюнике в том духе, что эти мусульмане сами виноваты, потому что террористы — на что Кадыров отвечает "если Россия поддерживает шайтанов, то я против позиции России". Заметьте, это важный момент — руководитель одного из российских регионов решил, что его регион будет проводить самостоятельную внешнюю политику, без оглядки на Министерство иностранных дел.

А растерянные пропагандоны мечутся, не зная, какому хозяину служить. Одни картинно заламывают руки и требуют остановить геноцид, ах почему же Запад молчит, хотя репрессии против мусульманского меньшинства в Мьянме идут уже как минимум лет пять в активной фазе, а так уже давно, и узнал мир об этом вовсе не из репортажей Вестей и заявлений МИД РФ. Ашин Виратху был на обложке журнала Time ещё в 2013 году с подписью "Лицо буддийского терроризма". Так что если вам кто-нибудь скажет "а Запад молчит", не тратьте на такого человека время, он либо глуп, либо лжёт, а чаще и то, и другое.

Другие послушно повторяют заявление МИД про то, что бирманская армия правильно щемит всяких там террористов. Осталось посмотреть, как эту тему будут раскручивать в телевизоре, при том, что тут уж тему братьев никак не прицепишь — Мьянма это настолько далеко и оторвано от российской реальности, что непонятно, с какой стороны начинать объяснять. В Сирии хотя бы "наши стратегические интересы в регионе", а про Мьянму только очкарики знают, что там Джордж Оруэлл слона убил, и ещё Киплинг что-то там с девчонкой из Мандалэй. Ну пусть повертятся, упыри грёбаные. Интересно, кто в итоге победит — МИД с Росатомом, который продаёт бирманской хунте свои реакторы, или Рамзан (проиграем-то в любом случае мы).

Изящнее всех выкрутилась Раша Тудей. У них вышла заметка, что во всём виноват — кто бы вы думали, ни за что не догадаетесь — СОРОС!!

(да, если вас действительно беспокоит весьма печальная судьба мусульман Мьянмы, то есть масса благотворительных инициатив, в основном исламских — вот, например https://www.muslimaid.org/…/current-em…/myanmar-burma-appeal — но там есть и Красный крест/полумесяц, и всё прочее)



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Я посмотрел дневные выпуски новостей на всех федеральных каналах — ни на одном ни слова ни про вчерашний несанкционированный митинг в поддержку мусульман Мьянмы в Москве, ни про сегодняшний массовый в Грозном, организованный Рамзаном с небывалым размахом. Просто ни единого упоминания. Понятно, что такой широкомасштабный блэкаут случается только по звонку со Старой площади. Интересно, какие у них там сейчас тёрки, кто кому звонит и чего говорит, это прямо хтоническое совокупление жабы и гадюки, невидимое миру. С одной стороны Рамзан, формально лидер субъекта федерации, который на деле проводит самостоятельную внешнюю политику, с другой — пропагандоны, которые не знают, в какую сторону метаться и перед кем стелиться, МИД, который фактически геноцид мусульман в Мьянме оправдывает, заявив, что они там все террористы, Министерство обороны, которое продаёт бирманской хунте на сотни миллионов долларов оружия, которым хунта мочит братьев Рамзана, Росатом с Ростехом, которые хунте продают реакторы и прочее барахлишко.