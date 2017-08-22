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Котик дня
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Платит за все это русский народ
Платит за все это русский народ
www.facebook.com
4.09 16:05 |  число просмотров 1441


Робость и нерешительность полиции в отношении сплоченной и хорошо организованной мусульманской общины, которая вышла в Москве на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы, просто поразительны на фоне той хамской и неприкрытой агрессии, которую полиция проявляет к немусульманам, к школьникам и пожилым женщинам, к журналистам и самым обычным гражданам, выходящим на разрешенные митинги в Москве и Петербурге.
Отсюда можно сделать следующие выводы.
Никакой «вертикали власти» не существует.
Путинские вассалы ощущают себя все более независимыми. Часть из них (как Сечин в случае с Башнефтью) реализуют свои экономические амбиции невзирая на позицию Путина, другие (как Кадыров) - международно-политические.
Платит же за все это русский народ https://m.newizv.ru/news/economy/22-08-2017/opublikovan-samyy-mrachnyy-prognoz-dlya-rossiyskoy-ekonomiki
Поэтому именно его попытки политической самоорганизации вызывают жесткую, объединенную реакцию околокремлевской псевдоэлиты.
Сейчас самое время москвичам заявить о своем несогласии с таким отношением к себе в легальном поле. Прийдя на выборы и проголосовав против кандидатов Единой России.
А затем отстояв свой выбор.
Выборы 10 сентября.
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