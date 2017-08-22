Платит за все это русский народ www.facebook.com 1441 4.09 16:05 |1441





Отсюда можно сделать следующие выводы.

Никакой «вертикали власти» не существует.

Путинские вассалы ощущают себя все более независимыми. Часть из них (как Сечин в случае с Башнефтью) реализуют свои экономические амбиции невзирая на позицию Путина, другие (как Кадыров) - международно-политические.

Платит же за все это русский народ

Поэтому именно его попытки политической самоорганизации вызывают жесткую, объединенную реакцию околокремлевской псевдоэлиты.

Сейчас самое время москвичам заявить о своем несогласии с таким отношением к себе в легальном поле. Прийдя на выборы и проголосовав против кандидатов Единой России.

А затем отстояв свой выбор.

Выборы 10 сентября. и Петербурге.Отсюда можно сделать следующие выводы.Никакой «вертикали власти» не существует.Платит же за все это русский народ https://m.newizv.ru/news/ economy/22-08-2017/ opublikovan-samyy-mrachnyy- prognoz-dlya-rossiyskoy-ek onomiki Поэтому именно его попытки политической самоорганизации вызывают жесткую, объединенную реакцию околокремлевской псевдоэлиты.Сейчас самое время москвичам заявить о своем несогласии с таким отношением к себе в легальном поле. Прийдя на выборы и проголосовав против кандидатов Единой России.А затем отстояв свой выбор.Выборы 10 сентября. Робость и нерешительность полиции в отношении сплоченной и хорошо организованной мусульманской общины, которая вышла в Москве на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы, просто поразительны на фоне той хамской и неприкрытой агрессии, которую полиция проявляет к немусульманам, к школьникам и пожилым женщинам, к журналистам и самым обычным гражданам, выходящим на разрешенные митинги в Москве Обсудить в блоге автора