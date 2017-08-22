|Платит за все это русский народ
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4.09 16:05 | 1441
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Робость и нерешительность полиции в отношении сплоченной и хорошо организованной мусульманской общины, которая вышла в Москве на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы, просто поразительны на фоне той хамской и неприкрытой агрессии, которую полиция проявляет к немусульманам, к школьникам и пожилым женщинам, к журналистам и самым обычным гражданам, выходящим на разрешенные митинги в Москве и Петербурге.
Отсюда можно сделать следующие выводы.
Никакой «вертикали власти» не существует.
Путинские вассалы ощущают себя все более независимыми. Часть из них (как Сечин в случае с Башнефтью) реализуют свои экономические амбиции невзирая на позицию Путина, другие (как Кадыров) - международно-политические.
Платит же за все это русский народ https://m.newizv.ru/news/
Поэтому именно его попытки политической самоорганизации вызывают жесткую, объединенную реакцию околокремлевской псевдоэлиты.
Сейчас самое время москвичам заявить о своем несогласии с таким отношением к себе в легальном поле. Прийдя на выборы и проголосовав против кандидатов Единой России.
А затем отстояв свой выбор.
Выборы 10 сентября.
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