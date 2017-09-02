  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4496 число записей 5
 
После баттла
17.08 число просмотров 1993 число записей 11
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2965 число записей 10
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 1089 число записей 3
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1730 число записей 5
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Сын Пескова
20.08 число просмотров 3445 число записей 8
 
"Матильда"
13.08 число просмотров 2459 число записей 5
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 2319 число записей 5
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 2244 число записей 8
 
После баттла
17.08 число просмотров 1993 число записей 11
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Кадыров и Мьянма
Кадыров и Мьянма
www.facebook.com
2.09 18:22 |  число просмотров 538
 

 

 

Попросите Тину Канделаки или Лизу Пескову передать Рамзану, что Совет безопасности ООН уже десять лет подряд пытается принять резолюцию по Мьянме, но её каждый раз блокирует кто? Правильно, Россия!
Обсудить в блоге автора
Посты дня
А вы откуда прискакали, родные?
blogДмитрий Ольшанский    2.09 21:18 |  число просмотров 571
А вы откуда прискакали, родные? Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного
 
Я сама решу: как и что мне делать
blogKsenia Sobchak    2.09 20:56 |  число просмотров 588
Я сама решу: как и что мне делать Именно эти выборы 2018 года были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну. И этот вызов адресован не только мне
 
Требуются медики
blogZamir Shukhov    2.09 18:13 |  число просмотров 587
Требуются медики Свежие вакансии в городе Азов, Ростовская область, РФ. Как на это человеку прожить месяц???
 
Дым над консульством России
blogMaria Zakharova    2.09 17:46 |  число просмотров 511
Дым над консульством России Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое.
 
13 лет прошло. Никто не наказан
blogЭлла Кесаева    2.09 17:44 |  число просмотров 498
13 лет прошло. Никто не наказан Весь спортзал с утра был заполнен людьми в гражданском- сотрудниками различных правоохранительных органов, готовыми напасть на матерей погибших, опасаясь акции протеста
 
все записи
Выбор редактора
13 лет прошло. Никто не наказан
blogЭлла Кесаева    2.09 17:44 |  число просмотров 498
13 лет прошло. Никто не наказан Весь спортзал с утра был заполнен людьми в гражданском- сотрудниками различных правоохранительных органов, готовыми напасть на матерей погибших, опасаясь акции протеста
 
Памяти Виктора Черепкова
blogИван Шаблов    2.09 17:29 |  число просмотров 339
Памяти Виктора Черепкова Умер экс-мэр Владивостока, бывший депутат Госдумы Виктор Черепков. Он запомнился яркими и неоднозначными высказываниями
 
Инфантилизм просто потрясающий
blogАркадий Бабченко    30.08 16:32 |  число просмотров 2585
Инфантилизм просто потрясающий Чулпан Хаматова впервые прокомментировала арест Кирилла Серебренникова на церемонии вручения ей знака почетного гражданина Казани
 
Цитаты дня
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера»
Эдуард Бурмистров  23.08 13:17 |  число просмотров 1744
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера» В распоряжении редакции «Фонтанки» оказались кадровые документы частной военной компании Дмитрия Уткина, также известного как «Вагнер». ЧВК принимала участие в военных действия на Донбассе и в Сирии.
Элита как соучастник
Мария Кувшинова  23.08 08:47 |  число просмотров 1642
Элита как соучастник Мария Кувшинова о деле Кирилла Серебренникова и о привилегиях культурного бомонда, которые сближают его с властью и отдаляют от страны
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 1644
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2965
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6505
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13849
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4496
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012