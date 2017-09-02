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|Дмитрий Ольшанский 2.09 21:18 | 571
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|Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного
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|Ksenia Sobchak 2.09 20:56 | 588
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|Именно эти выборы 2018 года были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну. И этот вызов адресован не только мне
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|Zamir Shukhov 2.09 18:13 | 587
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|Свежие вакансии в городе Азов, Ростовская область, РФ. Как на это человеку прожить месяц???
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|Maria Zakharova 2.09 17:46 | 511
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|Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое.
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|Элла Кесаева 2.09 17:44 | 498
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|Весь спортзал с утра был заполнен людьми в гражданском- сотрудниками различных правоохранительных органов, готовыми напасть на матерей погибших, опасаясь акции протеста
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