



Средняя зарплата по стране в районе 25 тыс рублей, говорили нам в #РосСтат ? Свежие вакансии в г. Азов, Ростовская область, РФ. Как на это человеку прожить месяц??? И ради таких "шикарных" зарплат люди учатся в ВУЗе 7 лет...