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|Дмитрий Ольшанский 2.09 21:18 | 570
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|Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного
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|Ksenia Sobchak 2.09 20:56 | 588
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|Именно эти выборы 2018 года были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну. И этот вызов адресован не только мне
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|www.facebook.com 2.09 18:22 | 537
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|Попросите Тину Канделаки или Лизу Пескову передать Рамзану, что Совет безопасности ООН уже десять лет подряд пытается принять резолюцию по Мьянме
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|Maria Zakharova 2.09 17:46 | 511
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|Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое.
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|Элла Кесаева 2.09 17:44 | 497
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|Весь спортзал с утра был заполнен людьми в гражданском- сотрудниками различных правоохранительных органов, готовыми напасть на матерей погибших, опасаясь акции протеста
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