Дым над консульством России Maria Zakharova 512 2.09 17:46 |512 Сейчас в Сан-Франциско начинается очередной цирк - новый виток травли под названием "А что это вы там делаете?".

Дав 2 дня на экстренную консервацию здания и решив провести в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, обыск с участием сотрудников ФБР, "принимающая сторона" во второй половине дня 1 сентября "случайно заметила" над зданием дым. Правда так же случайно не заметила, что он идёт из трубы.

Тут же были подготовлены фоторепортажи о "чрезвычайной ситуации", и , как верх садизма, вызвана пожарная охрана. На всякий случай. Вдруг русским помощь нужна: всё-таки пару часов осталось у них на то, чтобы очистить помещение.

И тут же посыпались вопросы американских журналистов о том, что за струйка дыма поднимается над российским генконсульством.

Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое.

Невыносимо стыдно следить за действиями американских властей и всей этой информационной кампанией. Позже всё будет, как бывает в США всегда: найдутся те, кто стоял за всей этой русофобской истерикой, будет признана очередная ошибка, возможно, мы услышим скупые извинения. Но всё это будет, как всегда, потом. А теперь, сейчас, в этим самые минуты вместо торжеств по случаю 1 сентября и трудовой рутины по выдаче паспортов и виз профессионально ориентированные на развитие двусторонних отношений сотрудники Генконсульства занимаются консервацией здания. Хотя нет.

Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времён. Обсудить в блоге автора