Сегодня 1 сентября 2017 года- 13 лет со дня захвата школы №1 в городе Беслана. Ровно 13 лет тому назад в 100 метрах от отделении РОВД 32 (?) террориста захватили более 1000 человек и удерживали в основном в спортзале до 3 сентября 3 сентября 2004 году в 13 часов спецназ выстрелил по спортзалу из огнемета. Через 20 секунд выстрелил снова. Затем был перерыв в 30 минут. Заложники начали убегать из спортзала. через окна и двери. Часть заложников террористы перевели в другие по мещения школы, в том числе в столовую. В 13 часов 30 минут по спортзалу спецназ начал стрелять огнеметами. Результат такого обстрела- 116 обугленных тел заложников.13 апреля 2017 году ЕСПЧ принял решение по жалобе потерпевших теракта, где признал доказанными вышеперечисленные факты. Сотни потерпевших все эти годы жили надеждой на справедливость, но нашли ее только в ЕСПЧ. А сегодня весь спортзал с утра был заполнен людьми в гражданском- сотрудниками различных правоохранительных органов, готовыми напасть на матерей погибших, опасаясь акции протеста. Десяток накаченных мужчин со взглядом зомби оградили женщин, которые стояли около фотографий погибших. Мимо проходили простые жители Осетии и многие без слов понимали для чего эти люди здесь: "Где они все были, когда здесь убивали? Им больше нечем заняться?" Такие вопросами они сами себе задавали. Женщины тихо ушли домой, уводя за собой шлейф одетых в футболках "Антитерор". 13 лет прошло. Никто не наказан. Они все еще у власти. В этой стране ничего не изменилось после Беслана. 334 человек были принесены в жертву ради этой власти.