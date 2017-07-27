Так говорил Заслуженный рационализатор РСФСР и экс-мэр Владивостока Виктор Черепков:

"Правительство нужно переименовать и написать не "правительство Российской Федерации", а "правительство по созданию проблем в Российской Федерации".

"Власть далеко, и что творится на Дальнем Востоке она, видимо, не знает".

"Посмотрите на Японию, Южную Корею – никаких полезных ископаемых, особенно в Японии. Цунами, трясёт, взрывается – что там только не делается!.. Нет плодородной земли, нет территории, нет полезных ископаемых – ничего. А система управления, которая была сделана после Второй мировой войны с помощью международного сообщества, вывела Японию в один ряд с передовыми странами".

"Половину в Госдуме надо пересажать".

"Все говорили, что Наздратенко – глава этой мафии. Не Наздратенко был, а все это курировал прокурор Василенко и, как ни странно, полномочный представитель президента и главный ФСБшник Кондратов. Поэтому сегодня огромные состояния у прокурора, который находится "в запасе", то есть на пенсии, и у Кондратова, у которого сын Руслан все это монополизировал, точно так же как у самой Матвиенко сын по Санкт-Петербургу. Она увидела там, на Сахалине, а у себя бревна не увидела".

"Наши депутаты только принимают такие законы и кодексы, которые не позволяют даже самому героическому работнику успешно справляться со своими обязанностями!"

"Русский остров. Это чистейшая вода, свежий воздуха, туда не ступала нога гражданских лиц порядка 100 лет, там были воинские части, въезд туда был запрещен. Ну, сколько могли нахулиганили военные, загадили бухту, но это мелочи, природа справлялась с этим. А теперь представьте себе того человека, который принял решение построить там кампус на 100 тысяч студентов".

"Вузы Владивостока были укомплектованы на 65 процентов, 35 процентов недокомплект. Везде недокомплект, даже с заочниками. Причём старейший университет, которому 100 лет, ДВГТУ, теперь его надо разорить, со всеми традициями, обычаями, корпусами обжитыми, общежитиями, всем персоналом, профессорско-преподавательским составом с квартирами, машинами, гаражами, все создано. И самое главное, вся инфраструктура города как раз обслуживает их, и они обслуживают ее. Теперь всех их надо оттуда быстро выкурить и отправить на Русский остров. И что мы себе представляем? 100 тысяч студентов на острове - что они там будут творить и делать?"

"Это проект (мост на остров Русский, где проходил саммит АТЭС) типа потёмкинской деревни, предназначенный только для саммита. Отказались от проекта моста, который в 2,5 раза дешевле, а по надёжности и эффективности в 4 раза выше, лишь только для того, чтобы как можно больше загнать туда денег и получить как можно больше откатов. И это подтверждено проверками. Но это только надводная часть, подводных коррупционных составляющих ещё много. С точки зрения эффективности вложения денег в экономику страны и Дальнего Востока, это приблизительно как БАМ, такая же затратная, бесхозная и неэффективная затея. Пока строили эти мосты и ремонтировали фасады только там, где будет проезжать группа участников саммита, вся экономика Приморья рухнула: кроме федеральных вложений, там была немалая сумма из региональных средств. Эти деньги были извлечены из социальных статей, ассигнований на аграрный сектор и других направлений, что резко подорвало экономику. Сейчас, когда построены эти мосты, начнётся массовая безработица. Больше 50 процентов безработных будет, когда запустят объекты саммита. Вот цена этих мостов".

"(В Госдуме начала 2000-х) независимым депутатам такие условия поставили, что в армии дедовщина - это просто рай!"

"Два брата Пушкарёва монополисты всей цементной системы Дальнего Востока, у них все щебеночные заводы. Он все заказы для своих родненьких, все деньги безо всякого конкурса формально передают им или другим, потому что одним и тем же нельзя. Но самое главное, они самый бросовый цемент поставляли. И все, что на саммите АТЭС было сделано из их цемента, уже рассыпается. Каждый год меняют бордюры".

"Сегодня вроде бы в Приморском крае бандиты не у власти. У власти преподаватель, интеллигент Миклушевский. А бандитская система как была, так и осталась. А он – как прикрытие. Дарькина нет, но вся экономика в их руках".

"Печально даже не то, что на Сахалине, именно столица Сахалина такая неблагоустроенная. Это она (В.Матвиенко) просто увидела неблагоустроенные улицы. А заглянуть в неблагоустроенные души людей, которые там проживают, в их социальное состояние она не смогла".

"Когда убирали Наздратенко, его убирали лишь только потому, что его система воровала, но эти деньги оставались в регионе. Наздратенко когда был, он более полезен был для Приморья. Потому что они воровали, но всё же вкладывали там. И его убрали не за то, что где-то заморозили стариков в районе, это еще раньше можно было сделать, а потому что он не давал всё это москвичам приватизировать. Сегодня, когда его убрали и меня убрали, сразу же с помощью администрации президента, продали 16 стратегических объектов, в том числе порт Восточный, даже застрелен был руководитель порта Восточный. Сегодня вся промышленность, оставшаяся там, в том числе и мясо-молочная, в руках москвичей. Вот почему в Приморье самые высокие цены, дороже, чем в Москве, хлеб и, как ни странно, рыба самый низкий сорт. Потому что всё идёт за границу, а что не берут, остается там".

"Владивосток при мне был почти миллион населения, сегодня 615 тысяч. Если в советское время уезжали пенсионеры в Прибалтику, в Европу и на Украину, чтобы там иметь дальнейшие хорошие условия, то сегодня выехали бизнесмены. Потому что 20 лет бандитский передел. Ни одного действующего завода нет сегодня, все торговые центры. Работы нет ни у молодежи, ни у кого. Одни мосты, и коррупционные переделы, и уголовные дела".