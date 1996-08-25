В Москве задержан бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов Ольга Романова 1024 30.08 11:23 |1024 В Москве задержан бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов, основатель ассоциации"Аванти". Умар устроил стрельбу из своего пистолета "Ярыгина" прямо в отеле Four Seasons в центре Москвы.

Умара задержали поздно ночью после жалобы охраны, что у них в лифте катается мужчина с пистолетом в руках. Не сообщается, полиция или Росгвардия приехали на место и в 633 номере обнаружили Умара, а также многочисленные дырки от пуль в потолке и полу номера. Умар сдался без боя, позволил заковать себя в наручники и оправился в отдел. Думаю, что это он от расстройства: Лиза Пескова объявила в Инстаграмме, что покидает умаровскую "Аванти" и будет заниматься судопроизводством без Джабраилова. Напомню, Умар Джабраилов много лет был видным российским сенатором и членом комитета по международным делам СФ. Обсудить в блоге автора