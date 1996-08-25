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Про «Открытие»
Про «Открытие»
Sergey Vasiliev
30.08 10:42 |  число просмотров 754

В чем причина этого падения? С чего все началось, как к этому шло и чем все это закончится?
Многие называют ФК «Открытие» банком. Но это не совсем так. Точнее, банковский бизнес был там не основным, он был лишь инструментом развития и удержания другого бизнеса - пенсионного. Именно «пенсионный бизнес» - его ядро.

Владельцы «Открытия» поставили на «пенсию».

Это не было их личной бизнес-идеей, такую стратегию выбрали тогда многие, но они были самые яркие и агрессивные в ее реализации.
Эту стратегию породил мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008-ом. Если до его начала, в Россию приходило много зарубежных инвестиций, то после 2008-го иностранные инвестиции исчезли с рынка как класс. С тех лет наш рынок подпитывался свежими деньгами только за счет новых поступлений из ПФР пенсионных накоплений.

К 2010-му эти перечисления из ПФР уже стали составлять существенные цифры. Этот приток полу-государственных, полу-частных длинных денег можно было уже вполне сравнивать со вчерашними, докризисными, суммами иностранных инвестиций на российский рынок.
Тогда-то и началась гонка и конкуренция за «пенсионными» деньгами.

Самым активным игроком тут и стала ФК «Открытие».

За короткий срок, начиная с 2012-го, они купили сначала один из крупнейших НПФ «Электроэнергетики» (который в свою очередь, к тому моменту приобрел три или четыре других фонда), а затем и огромный «Лукойл-гарант».
Стратегия была проста – мы купим всех, кто продается, за любые цены. Ты покупал мешок с деньгами, который ежегодно рос сам по себе. Каждый месяц все работающее население по 6%-ов перечисляло в ПФР, а те в свою очередь, перечисляли их в частные НПФ. «Открытие» и решило стать тут основным «получателем» этих пенсионных длинных ресурсов.

Эти покупки почти не требовало собственных денег, т.к. можно было всех покупать за «клиентские», т.е. за деньги, которые находились внутри самих же пенсионных фондов.
Эту стратегию можно было бы оправдать, если бы государство продолжило свою пенсионную реформу, и перечисляло накопления и дальше, как и обещало ранее. Но, мировой финансовый кризис заставил менять свою стратегию и самому государству.
В 2014-ом Правительство сначала временно остановило перечисление пенсионных накоплений в НПФ, а потом и полностью заморозило эту программу.

Это и стало поворотной точкой.

Новые деньги перестали приходить в купленные пенсионные фонды, а это нарушало заложенную в покупку бизнес-модель. Нужно было чем-то замещать отсутствие этих притоков и «Открытие» полезло в санирование проблемных банков, получая от ЦБ отдельные деньги на такие «санирования». Там уже было толком не понятно, кто кого санировал. То ли «Открытие» санировало «Траст», то ли взятые на санирование деньги, помогали решать «Открытию» собственные проблемы.
И покупка «Росгосстраха» была тоже не ради развития страхования, а ради покупки НПФ «РГС», который в тот год стал лидером по привлечению свежих пенсионных накопления, собираемых через агентскую сеть «Росгосстраха».
В общем, все ради «пенсии».

Но наш рынок не резиновый. Поступления свежих накоплений были заморожены государством окончательно, к тому ж и конкуренты по пенсионному рынку тоже не давали «Открытию» забирать их кусок пирога.
Приток денег остановился окончательно и дальше было уже дело времени. Сегодня этот момент настал.

Что все это означает для нашего финансового рынка?

В текущей ситуации - почти ничего.

Да, в пенсионных фондах «Открытия» потеряны деньги, они были потрачены на сделки по поглощению пенсионных фондов и банков, которые не оправдались. Но рынок этого не почувствует, т.к. пенсионеры этих фондов за деньгами в очередь не выстраиваются. Первые выплаты по ним наступят не скоро. Пенсионные накопления относятся к тем, кто родился после 1967 г., а им до пенсии еще далеко.
Центральному банку сегодня почти не понадобятся дополнительных денег и новой денежной эмиссии, чтобы купировать эту ситуацию. Тут не будет даже инфляционного эффекта из-за предполагаемой денежной эмиссии, ее просто не будет.

Остается только вопрос, как Центральный Банк, который теперь полностью взял ответственность за эту ситуацию на себя, решит вопрос с активами этих НПФ, которые во многом состоят из акций самого ФК «Открытия» и различных собственных облигаций. Будем надеяться, что ЦБ найдет этому тихое, спокойное и плавное решение, благо времени до первых выплат у них еще много.

В одном можно теперь быть уверенным точно – больше никаких «пенсионных реформ» в России теперь не будет, ЦБ не скоро захочет снова наступать на такие грабли.

P.S. Заранее прошу прощение у коллег из "Открытие" за этот пост. Может в чем-то и ошибаюсь, это - лишь мой личный сторонний взгляд.
Но кейс для рынка слишком большой и важный, чтобы как-то промолчать.
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