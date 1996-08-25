|Про «Открытие»
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30.08 10:42 | 754
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В чем причина этого падения? С чего все началось, как к этому шло и чем все это закончится?
Владельцы «Открытия» поставили на «пенсию».
Это не было их личной бизнес-идеей, такую стратегию выбрали тогда многие, но они были самые яркие и агрессивные в ее реализации.
К 2010-му эти перечисления из ПФР уже стали составлять существенные цифры. Этот приток полу-государственных, полу-частных длинных денег можно было уже вполне сравнивать со вчерашними, докризисными, суммами иностранных инвестиций на российский рынок.
Самым активным игроком тут и стала ФК «Открытие».
За короткий срок, начиная с 2012-го, они купили сначала один из крупнейших НПФ «Электроэнергетики» (который в свою очередь, к тому моменту приобрел три или четыре других фонда), а затем и огромный «Лукойл-гарант».
Эти покупки почти не требовало собственных денег, т.к. можно было всех покупать за «клиентские», т.е. за деньги, которые находились внутри самих же пенсионных фондов.
Это и стало поворотной точкой.
Новые деньги перестали приходить в купленные пенсионные фонды, а это нарушало заложенную в покупку бизнес-модель. Нужно было чем-то замещать отсутствие этих притоков и «Открытие» полезло в санирование проблемных банков, получая от ЦБ отдельные деньги на такие «санирования». Там уже было толком не понятно, кто кого санировал. То ли «Открытие» санировало «Траст», то ли взятые на санирование деньги, помогали решать «Открытию» собственные проблемы.
Но наш рынок не резиновый. Поступления свежих накоплений были заморожены государством окончательно, к тому ж и конкуренты по пенсионному рынку тоже не давали «Открытию» забирать их кусок пирога.
Что все это означает для нашего финансового рынка?
В текущей ситуации - почти ничего.
Да, в пенсионных фондах «Открытия» потеряны деньги, они были потрачены на сделки по поглощению пенсионных фондов и банков, которые не оправдались. Но рынок этого не почувствует, т.к. пенсионеры этих фондов за деньгами в очередь не выстраиваются. Первые выплаты по ним наступят не скоро. Пенсионные накопления относятся к тем, кто родился после 1967 г., а им до пенсии еще далеко.
Остается только вопрос, как Центральный Банк, который теперь полностью взял ответственность за эту ситуацию на себя, решит вопрос с активами этих НПФ, которые во многом состоят из акций самого ФК «Открытия» и различных собственных облигаций. Будем надеяться, что ЦБ найдет этому тихое, спокойное и плавное решение, благо времени до первых выплат у них еще много.
В одном можно теперь быть уверенным точно – больше никаких «пенсионных реформ» в России теперь не будет, ЦБ не скоро захочет снова наступать на такие грабли.
P.S. Заранее прошу прощение у коллег из "Открытие" за этот пост. Может в чем-то и ошибаюсь, это - лишь мой личный сторонний взгляд.
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