|Глава Следственного комитета Бастрыкин ведет тайную жизнь в интернете
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25.08 17:31 | 301
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Борзенко раскопал великое. Глава Следственного комитета Бастрыкин ведет тайную жизнь в интернете: пишет стихи про Навального, Париж, любовь и Эхо Москвы, а также правит свою страницу в Википедии (и его все время банят).
«Струневский-Бастрыкин высмеивает политические амбиции Навального, намекает на его корыстность, а в других цитатах — еще и на связь с США («Он — наш протест, он наша Карманьола! / И звездно-полосатая звезда!»). О содержании этих стихов можно судить по названиям:
— Что же Лешику так часто не везет? (стихотворение удалено)
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