Борзенко раскопал великое. Глава Следственного комитета Бастрыкин ведет тайную жизнь в интернете: пишет стихи про Навального, Париж, любовь и Эхо Москвы, а также правит свою страницу в Википедии (и его все время банят). «Струневский-Бастрыкин высмеивает политические амбиции Навального, намекает на его корыстность, а в других цитатах — еще и на связь с США («Он — наш протест, он наша Карманьола! / И звездно-полосатая звезда!»). О содержании этих стихов можно судить по названиям: — Что же Лешику так часто не везет? (стихотворение удалено)

— Школьное письмо. В Руан. На деревню. Навальному… (стихотворение удалено, но сохранилось в кеше поисковиков)

— Опять Навальный сел на сутки…

— Славный! Славный наш Навальный!

— Недюжинная сила есть в Навальном!

— Так где же отдыхает наш Навальный?

— Теперь мы знаем. Лешик был в Руане!

— Навальный снова хорохорится

— Воруй, как все

— Дождаться счастья, что придет…»



https://meduza.io/feature/2017/08/25/bastrykin-pod-psevdonimom-pishet-stihi-o-navalnom-i-kazhetsya-sam-pravit-svoyu-stranitsu-v-vikipedii