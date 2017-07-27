О поведении Минздрава в деле по “Сабрилу”.

Уже больше 1,5 лет я помогаю трём семьям, имеющим детей-инвалидов получить положенное по закону и жизненно важное для них лекарство "Сабрил". 20 апреля суд обязал областной минздрав обеспечить детей лекарством и дал срок в 2 месяца с момента вступления решения суда в силу. У двоих семей этот срок истёк 14 и 21 августа, а по третьему делу истечёт 28 числа. При этом, что очень важно, суд обязал минздрав немедленно (то есть начиная уже с 20 апреля!) начать процедуру закупки лекарства. Вместо того, чтобы немедленно начать закупку лекарства, они все силы и время направили на оспаривание решения суда.

После вынесения решения суда родителям лишь один раз позвонили из их районных поликлиник и попросили принести документы (которые и так были и в поликлинике и в минздраве), никто из министерства с ними не связывался.

В связи с тем, что срок данный судом истёк, лекарство не было предоставлено и родителям банально не позвонили и не извинились за это (а никто не мешал чиновникам попросить прощение за то что лекарство до сих пор не куплено и обьяснить почему), мы выпустили пресс-релиз, в котором описали ситуацию.

Сегодня на сайте минздрава появилась публикация о том, что мы распространяем неверные сведения!!! https://minzdrav.ryazangov.ru/news/1910…

Оказывается они разослали аж 10 запросов, и получили один ответ только в ИЮЛЕ. Видимо они считают что этого достаточно... Подчеркну что все это время жизнь и здоровье детей находится под угрозой! Если бы они реально хотели купить лекарство, и исполнить решение суда, то могли бы поднапрячься.

Халатность, наглость, цинизм и наплевательство на закон - только так можно описать их поведение в данной ситуации.

Я полагаю, что их публичное заявление на сайте является лишь попыткой прикрыть своё бездействие. И неудивительно что оно появилось после того, как Следственный Комитет начал в отношении них проверку http://vidsboku.com/news/sledstvennyy-…

Для меня это дело стало принципиально важным и я сделаю все чтобы дети подучили лекарство, а чиновники ответили перед законом за свои действия. Также я сделаю все чтобы к ответственности привлекли сотрудников областной прокуратуры, которые в упор не видели нарушений закона, а в ответах родителям просто копировали текст отписок минздрава.