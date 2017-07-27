|Рязанский Минздрав игнорирует решение суда о жизненно важных лекарствах для детей
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25.08 17:07 | 177
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О поведении Минздрава в деле по “Сабрилу”.
Уже больше 1,5 лет я помогаю трём семьям, имеющим детей-инвалидов получить положенное по закону и жизненно важное для них лекарство "Сабрил". 20 апреля суд обязал областной минздрав обеспечить детей лекарством и дал срок в 2 месяца с момента вступления решения суда в силу. У двоих семей этот срок истёк 14 и 21 августа, а по третьему делу истечёт 28 числа. При этом, что очень важно, суд обязал минздрав немедленно (то есть начиная уже с 20 апреля!) начать процедуру закупки лекарства. Вместо того, чтобы немедленно начать закупку лекарства, они все силы и время направили на оспаривание решения суда.
Для меня это дело стало принципиально важным и я сделаю все чтобы дети подучили лекарство, а чиновники ответили перед законом за свои действия. Также я сделаю все чтобы к ответственности привлекли сотрудников областной прокуратуры, которые в упор не видели нарушений закона, а в ответах родителям просто копировали текст отписок минздрава.
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