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К нему пришли
Polina Nemirovsky
25.08 12:41 |  число просмотров 585

Как увлечённый правозащитник, устроилась я на работу в суд. Не сейчас, а в 2014 году. Опыт был офигенный, за три месяца работы секретарем узнала больше, чем за два года на юрфаке, а также приобрела бесценный навык выживания на 7 тысяч рублей в месяц.

Мне, наверное, с судом повезло, какого-то совсем ада не было, и я испытывала к судьям гораздо меньше претензий, чем к адвокатам по назначению, которые приходят, отрабатывают свои 600₽ советами в стиле «ну давай признайся и на особый порядок» и уходят, что дальше будет с людьми их не волнует вообще. А с судьёй у нас было как-то по-домашнему, я ей говорю «Марь Иванна, давайте пожалеем человека, что он будет как дурак за свой грамм порошка сидеть в тюрьме». Судья на это рассказывала историю о мужике, которому она дала условку, и на свободе он умер от передоза. Но максимальный за время моей госслужбы приговор у нас был 6 лет, а процессуальной жести было мало.

Александру Эйвазову, студенту юрфака, повезло сильно меньше. Он работал 2 месяца секретарём в Октябрьском суде и за эти 2 месяца насмотрелся. По его словам, его судья «ненавидела людей, особенно неславянского происхождения» и говорила, что им уготовлено отличное место в Крестах, принимала подарки от следователей и выкидывала из протоколов показания обвиняемых.

А Саша на свою беду был идеалист и хотел стать судьёй, чтобы менять систему изнутри. У меня в 12 лет была идея вступить в Единую Россию, стать преемником, а потом внезапно всем навести демократию, но я решила, что сойду с ума. А он вот думал, что сможет. Но от увиденного — ***** [пришел в глубочайший шок] и начал жаловаться. Сначала председателю, потом в коллегию, потом в прокуратуру, потом вообще президенту. Жалобы не остались неуслышанными. Только пришли не к судье, а к нему. Мы в России тут живём вообще-то мальчик. Кому что не нравится — можно в лагерь.

В общем, на парня завели уголовное дело. За воспрепятствование правосудию. За то, что отказался подписывать левый протокол. Теперь отличник юрфака скрывается хз где, не знает, как будет сдавать сессию и вообще что после этого дальше делать. А светит ему до 4 лет.

Я в этом посте не прошу денег. Я просто хочу сказать, что самое главное в воспитании детей — это не прививать им идеалов (что тоже важно), а учить защищаться. Идеалы без защиты — путь в тюрьму или на плаху. Как секретарь суда секретарю суда выражаю профессиональную солидарность, а как человек желаю всем продажным судьям предстать когда-нибудь перед справедливым судом по закону. Ох, он им не понравится. А страховки, даже в нынешней России, нет ни у кого. И каждый властный жлоб каждый день под прицелом. И всякому воздастся за дела его. А мысль об этом помогает жить.

UPD: Александра задержали спустя 3 часа после этого поста.
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