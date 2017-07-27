Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих" PlushevChannel 746 24.08 16:10 |746 Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих" хочу сказать следующее. А много ли простые люди впрягаются за простых же людей? Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто. Они понятия не имеют о столяре Шпакове, а если и что-то вдруг случайно знают, то считают, что правильно его посадили, нечего было ходить, где не разрешали. И на известных людей им точно так же насрать, если завтра посадят (не посадят) их кумира Якубовича или Малахова, они точно также скажут, что дыма без огня не бывает, что наверняка воровал, а кто не ворует, а он недавно квартиру купил, а ты видел на какой он машине ездит, и бла-бла-бла. Мать родную посадят - у такого сомнения закрадутся. И скажите мне, что это не так. Вот за Богатова (у которого выходная нода TOR) впряглись люди из интернета, многие, на шествии это была одна из главных тем - это же отлично. Люди, чувствующие свою общность с несправедливо преследуемым, поднимают свой голос. Спросят, почему они вот за каждого привлекаемого за репост так не впряглись? Ну вот кто спрашивает, он сам, прежде всего, что сделал, лично? Хотя бы в фейсбученьку, во вконтактушку свою что-нибудь запостил? Письмо какое-никакое коллективное подписал? Или может жопу оторвал, в суд сходил? Я уж молчу про одиночный пикет какой-нибудь. Ты лично за кого-нибудь впрягался? Ну так сиди и помалкивай, когда другие хоть что-то делают. Да, выходят за своих. Ничего, ровным счетом, в этом плохого нет. Ты же и своих, и чужих нараз сдашь при первом же шухере.

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