Я вот часто сильно ругаю всякие компании, не говоря уже как их "обижают" газеты, где я работаю. Я собираюсь продолжать делать это и впредь. Но мне кажется, что это право должно быть сбалансировано честной, неангажированной похвалой. Disclaimer. По итогам прошлых лет Банк "Открытие" является довольно заметным, хотя и не системообращующим рекламодателем для наших изданий. Банк не является ни моим, ни корпоративным кредитором, но у меня есть там текущий счёт. С акционерами банка меня связывают разные отношения - с кем-то приятельские, с другими вполне недоброжелательные, третьи - конкуренты моему медийному бизнесу. Я пишу этот пост просто так, не имея и не расчитывая иметь от этого какую-либо выгоду. Так вот. Есть банки пылесосы, за год выкачивающие из рынка деньги, под обещания, которые невозможно выполнить. Есть маленькие банки, заточенные под обслуживание рискованных проектов своих акционеров, есть частные, западные и государственные гиганты живущие в безвоздушном пространстве инструкций и цифр. Банк Открытие не такой. Я смотрю как 10 лет, агрессивно, но вполне размеренно, ребята выстраивают большую финансовую институцию с очень приличным сервисом и осмысленными современными ценностями. Там вполне качественные продукты, высокая скорость обработки, внятная поддержка. Но ещё там какие-то важные истории - они помогают фонду "Вера" с ее стариками и там Шенгелия с ее детьми. Там обслуживается Гоголь-Центр. Я помню 3 кризиса на межбанке и как кто себя вёл публично и непублично. Эти - ведут себя хорошо. И по отношению к клиентам, и к партнерам, и к прессе. Каждый сам за себя, и риски у всех разные. Но мне сегодня кажется, что под этим залпом алчного конкурентного говна и стечения идиотских обстоятельств "Открытие" устоит. Мне бы хотелось. И я не буду выводить оттуда деньги.