Саша Семенов мертв Anna Bokshitskaya 1172 22.08 22:06 |1172 Эта совершенно пиздецовая ситуация продолжается ровно сутки и до сих пор не разрешена. - Что случилось с вашей подводной лодкой? - Она утонула. Это, теперь, мне кажется, - принцип, по которому в нашей стране относятся к людям в опасности. Итак, трое суток назад Саша Семенов, солист группы Рабфак, перестал выходить на связь. Поскольку Саша с так себе здоровьем за него страшно забеспокоились и стали искать. Сашин мобильный телефон включен все это время и ребята предполагают, что телефон у него дома на зарядке. Как и... сам Саша. Откуда они это решили? Саша никуда не ездил и не собирался. А также потому, что дверь в Сашину квартиру, в которую звонили и стучали и пытались открыть запасным ключом (!!!!) закрыта на щеколду изнутри. То есть мы понимаем следующий факт - внутри или человек в тяжелом состоянии инфаркта/инсульта или - труп. Теперь. Эти идиоты, мои друзья, вместо того, чтобы просто ломать дверь тихо, приплатив любой конторе, которая такое умеет делать, пошли в милицию за легальным и справедливым решением вопроса. Ну как же? Человек в опасности, умирает или уже умер, должен же быть протокол на такую историю? А вот ни хуя. Никакого протокола нет. Будет трупный запах, соседи напишут жалобу - взломаем дверь. Нету запаха? Дверь ломать нельзя! И теперь мы знаем, что вы собираетесь это сделать - все пойдете по уголовке. А если он еще жив? Не ебет. Ждите, когда пойдет трупный запах. Ответы на вопросы: 1. Саша не собственник квартиры, хозяева в отъезде вернутся только в четверг. К слову, милиция не смогла их найти, у нее... не получилось. Их нашли своими способами и связались сами ребята. 2. Квартира на 4 этаже, крыша закрыта, альпинисты попасть не могут. 3. Квадрокоптер привезли ночью - ничего не было видно. 4. Из близких родственников 80-летняя мама в Екатеринбурге, не ходячая. 5. Соседи не сотрудничают, не откликаются и никак не могут быть задействованы. 6. В связи с пунктом 5 никакие возможности "затопили" и пр. не работают. 7. А телефон пробивали? Нет, #билайн помочь отказался!!!!

Вопрос. Что, блять, делать? Что? К кому бежать? Кто может заставить этих роботов в милицейской форме заставить взять двух понятых и вскрыть дверь?? Ситуация с активным поиском возможности открыть дверь длится со вчерашнего утра. Саша не выходит на связь с 20 числа. Шансов на то, что человек, которого хватил удар, жив спустя столько времени остается минимальным с каждой минутой. - Что сделала милиция, чтобы помочь Саше Семенову? - Ждала пока появится трупный запах.

Подробности в ленте Александр Елин Михаил Гуревич



UPD. Дверь открыли. Саша Семенов мертв. Обсудить в блоге автора