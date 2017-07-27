|Формула условий, позволяющих иностранцу участвовать в муниципальных выборах в Москве
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21.08 18:26 | 808
|После обсуждения, в коем участвовали специалисты избирательного права, выведена итоговая формула условий, позволяющих иностранцу участвовать в муниципальных выборах в Москве 10 сентября.
1) это гражданин либо Туркмении, либо Киргизии.
2) имеющий ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ в том округе, где собирается голосовать.
3) имеющий ВНЖ (образец - см ниже).
Это исчерпывающий список.
Рекомендую заблаговременно напомнить о нем своим территориальным избиркомам.
И запросить их о количестве потенциальных избирателей, отвечающих совокупности упомянутых критериев.
Ну, чтобы 10 сентября не вышло лишних конфликтов и неловких ситуаций.
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