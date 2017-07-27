После обсуждения, в коем участвовали специалисты избирательного права, выведена итоговая формула условий, позволяющих иностранцу участвовать в муниципальных выборах в Москве 10 сентября.

1) это гражданин либо Туркмении, либо Киргизии.

2) имеющий ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ в том округе, где собирается голосовать.

3) имеющий ВНЖ (образец - см ниже).

Это исчерпывающий список.

Рекомендую заблаговременно напомнить о нем своим территориальным избиркомам.

И запросить их о количестве потенциальных избирателей, отвечающих совокупности упомянутых критериев.

Ну, чтобы 10 сентября не вышло лишних конфликтов и неловких ситуаций.







