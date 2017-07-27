Дорогие друзья!

Избирательная кампания вошла в финальную фазу, а тем временем у половины кандидатов нашей коалиции нету даже первой листовки. Непосредственно в нашем округе это происходит по следующим причинам:

1) У штаба под руководством М.Каца переоценена компетенция в вопросе создания агитматериалов. Листовки получаются дорогие (завышение цены в 3—4 раза!!!), и личные деньги кандидатов и избирателей, пожертвованные на избирательную кампанию, расходуются неэффективно.

2) Поставленный план по трем волнам агитации не выполняется. Первый обход должен был начаться 10 августа и закончиться 20 августа, но в половине округов нет пока даже тиража первой листовки. Время уходит, кандидаты коалиции остаются без листовок и голосов в поддержку.

3) Реализуемая стратегия формирует образ муниципального кандидата, который, не имеет программы, не вдаётся в местную проблематику, только собирает деньги на агитматериалы. Основной “месседж” такого кандидата: “запомните меня — дайте денег — не пропустите”. Этот подход отталкивает избирателей.

4) Штаб требует от нас вносить в базу на сайте номера телефонов избирателей, которые мы собираем. Нам заявляют, что по этим телефонам они будут делать обзвон, содержание обзвона не разглашают. Возмущает то, что меня просят собирать телефоны (которые дают лично мне для общения со мной), а на них будут звонить какие-то другие люди и, похоже, что не только в рамках муниципальной кампании.

5) Есть масса претензий к так называемым “координаторам-дипломатам”, привлеченным М.Кацем для “помощи” в округе, которые постоянно меняются и ведут себя неуважительно по отношению к коллегам-кандидатам, что делает совместную работу невозможной.

6) Одновременно с требованием подчиниться его руководству, Кац заявил, что не разделяет ответственности за результат кампании. Общение происходит в стиле “плати деньги и точка”.

В результате я не вижу смысла в поддержке такого штаба. Поэтому решением вижу либо отстранение М.Каца от управления избирательной кампанией, либо продолжение избирательной кампании самостоятельно и создание альтернативного избирательного штаба, который не будет завышать цены на агитматериалы и не будет жмотить макеты листовок.

Всё ещё с надеждой на хороший результат выборов!



