|Сотрудницы еще одного интерната в Коми записали видеообращение Путину
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21.08 18:15 | 1007
|Второе обращение в серавии обращений работников психоневрологических интернатов Коми. По всей республике в шести психоневрологических интернатах проходят реформы, которые приведут к катастрофе. Всех младших медицинский сестёр - единственных работников, кто ежедневно и еженочно ухаживают за больными людьми - переводят в санитарки-мойщицы.
Первое обращение уже дало некоторые результаты: правительство Коми решило пересмотреть своё решение. Но мы понимаем, что выполнение обещаний - не сильная сторона нашей власти.
Мы призываем руководство страны - ведь подобные преобразования проходят и в других регионах - одуматься и найти более гуманный способ сэкономить бюджетные средства.
Мы предлагаем всем интернатам страны, которые столкнулись с этой проблемой, присоединиться к нашей ЭСТАФЕТЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ.
Запишите своё обращение, начиная со слов "Мы солидарны с Кочпонским интернатом" и далее изложите детали вашей ситуации.
Давайте публиковать обращения с общим хеш-тегом #пнизащитаправ
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