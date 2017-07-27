Сотрудницы еще одного интерната в Коми записали видеообращение Путину Юлия Посевкина 1007 21.08 18:15 |1007 Второе обращение в серавии обращений работников психоневрологических интернатов Коми. По всей республике в шести психоневрологических интернатах проходят реформы, которые приведут к катастрофе. Всех младших медицинский сестёр - единственных работников, кто ежедневно и еженочно ухаживают за больными людьми - переводят в санитарки-мойщицы.

Первое обращение уже дало некоторые результаты: правительство Коми решило пересмотреть своё решение. Но мы понимаем, что выполнение обеща

Мы призываем руководство страны - ведь подобные преобразования проходят и в других регионах - одуматься и найти более гуманный способ сэкономить бюджетные средства.

Мы предлагаем всем интернатам страны, которые столкнулись с этой проблемой, присоединиться к нашей ЭСТАФЕТЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ.

Запишите своё обращение, начиная со слов "Мы солидарны с Кочпонским интернатом" и далее изложите детали вашей ситуации.

Давайте публиковать обращения с общим хеш-тегом





ний - не сильная сторона нашей власти.Мы призываем руководство страны - ведь подобные преобразования проходят и в других регионах - одуматься и найти более гуманный способ сэкономить бюджетные средства.Мы предлагаем всем интернатам страны, которые столкнулись с этой проблемой, присоединиться к нашей ЭСТАФЕТЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ.Запишите своё обращение, начиная со слов "Мы солидарны с Кочпонским интернатом" и далее изложите детали вашей ситуации.Давайте публиковать обращения с общим хеш-тегом # пнизащитаправ Обсудить в блоге автора