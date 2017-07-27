|В Красносельском районе горел дом на Садовой-Спасской
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21.08 18:02 | 1081
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Несколько дней назад у нас в Красносельском районе горел дом на Садовой-Спасской. Тот самый дом, где живет главный местный единорос Рощин, а также сенатор Петренко — женщина с диковинной прической.
Ночью я приехал к этому дому по просьбе одной из наших сторонниц: она просила помочь вынести залитые водой вещи. Пожарные расчеты к этому времени закончили работу, но еще не разъехались. Пообщался заодно с добродушным брандмейстером, который рассказал подробности возгорания.
В доме шел ремонт, и пьяные рабочие что-то сваривали на крыше. Нарушили технику безопасности, и разгорелось пламя. Прибышие по вызову пожарные долго не могли попасть на крышу, потому что двери оказались заблокированы.
«Бегали, как идиоты, из подъезда в подъезд с рукавом наперевес», — ругался пожарный.
В итоге прорвались. Из дыма и огня вышли рабочие — пьяные, в копоти, но каким-то чудом совершенно невредимые. Огонь затушили.
Когда закончили, прибежал Рощин.
«Я депутат», — сообщил он пожарным.
Пожарные растерянно переглянулись.
«Кобзона вызови, — нашелся один из них. — Пусть споет».
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