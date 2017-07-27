Несколько дней назад у нас в Красносельском районе горел дом на Садовой-Спасской. Тот самый дом, где живет главный местный единорос Рощин, а также сенатор Петренко — женщина с диковинной прической.

Ночью я приехал к этому дому по просьбе одной из наших сторонниц: она просила помочь вынести залитые водой вещи. Пожарные расчеты к этому времени закончили работу, но еще не разъехались. Пообщался заодно с добродушным брандмейстером, который рассказал подробности возгорания.

В доме шел ремонт, и пьяные рабочие что-то сваривали на крыше. Нарушили технику безопасности, и разгорелось пламя. Прибышие по вызову пожарные долго не могли попасть на крышу, потому что двери оказались заблокированы.