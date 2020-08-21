Еще одна, на этот раз печальная история с поквартирки. Интеллигентнейшая женщина, адвокат, муж - полковник ракетных войск, инвалид, в прямом смысле отдавший здоровье Родине. А Родина решила, как это в последнее время часто бывает в Москве, что полковнику не нужен гараж. Потому что "бумажки, полученные жульническим путем".

Изюминка в том, что именно тот же Савеловский суд, который 25 лет назад, признал право собственности на землю и недвижимость, сейчас вынес решение, что это все липа.

Юридическая помощь не нужна, апелляция пройдена, 70-летняя женщина в очень тяжелом состоянии абсолютной безнадеги. Когда я сказала, что можно попробовать хотя бы где-то написать об этой истории - она впервые за всю беседу улыбнулась.

Друзья, может быть у вас есть идеи, куда эту историю отнести? Может быть у вас тоже есть истории, когда люди защищают собственность от Собяина? Если собрать несколько таких историй, может быть это возьмет какое-то крупное СМИ?

Пожалуйста, репост