Коллеги, нужна ваша поддержка. В Чечне происходит показательная и крайне важная история. Впервые за последние годы чеченцы массово и открыто выступили против произвола местных силовиков. После публикации открытого письма к Чайке, которое подписали 150 жителей Чечни, людей забрали и привезли к Магомеду Даудову (Лорду). Сейчас, в данный конкретный момент их бьют за то, что они сказали: "Мы, являясь жителями субъекта Российской Федерации, хотим жить по закону, а не по каким-то внутриклановым и межведомственным понятиям»

Поддержите, пожалуйста, эту историю. Это очень важно. Не только для этих людей, не только для Чечни. Но для всей страны и всех нас.



https://www.novayagazeta.ru/news/2017/08/17/134493-byut-byut-byut

