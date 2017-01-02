Звонят заключенные из адыгейской колонии. Они украинцы, отказавшиеся принять российское гражданство и этапированные из Крыма в Адыгею. Сегодня одного из них перевели до конца срока на строгие условия содержания (тюрьма внутри колонии).

Они говорят, им специально создают невыносимые условия, пытаясь вынудить принять гражданство. Двое уже умерли*.

Они просят шума. Я не умею делать шум(

И еще просят написать Юлия Тимошенко

Валентин Пышкин ездил к ним когда-то и сможет ответить на какие-то фактические вопросы, думаю. И я на какие-то могу. И еще Екатерина Косаревская (Ekaterina Kosarevskaya) , с которой они связались изначально и которая знает, как ситуация развивалась.

Медиазона писала не очень давно об этих людях: https://zona.media/article/2017/01/02/crimea

*про второго умершего не получилось пока проверить информацию.



https://zona.media/article/2017/01/02/crimea