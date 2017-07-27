Фотографию человека рядом с «Теслой» нам прислали несколько месяцев назад, мы пробили её номер и поняли, что пора бы выпускать историю о персонаже, за которым мы наблюдаем 2,5 года.

Тем более, что последнее время куски информации о нём начали появляться то здесь, то там. А нам очень хочется, чтобы широкая публика узрела нашего героя во всей, так сказать, полноте картины.

Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в России. Смотрите, читайте и помогайте нам распространять это. По телевизору не расскажут.

Итак, кто же на фото?

Знакомое какое-то лицо.

Это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Слева он стоит около автомобиля Тесла. Ну мало ли с чем рядом можно стоять! Ну а справа — он уже сидит внутри этой Теслы. Тут уже все более однозначно.

За Дмитрием Песковым мы следим давно — вот, кто хочет освежить: история про часы за 37 миллионов рублей, история про медовый месяц на яхте за 26 миллионов рублей в неделю, дом за миллиард опять же. Нам он известен как заядлый коррупционер, человек, так сказать, падкий на незаконное обогащение. Ну как не проверить, что это за Тесла такая.

Тем более автомобиль классный какой. Новейшие технологии, инновации, экологичность, прямо из Силиконовой долины в Москву. Стоит такой порядка 10 миллионов рублей.

Можете не утруждаться, в декларации Пескова вы такой не найдете. Стоимость этой модели Теслы сопоставима с годовым доходом чиновника Пескова.

Я думаю вы понимаете, что есть миллион и один способ узнать, кому машина принадлежит, и, естественно, нам жутко любопытно узнать, на чьей же Тесле гоняет Песков.

Можете у знакомого гаишника попросить проверить. А можете базу штрафов глянуть.

На Теслу выписывалось несколько, а где штрафы, там и имя нарушителя.

Николай Дмитриевич... хммм.... НИ СЛОВА БОЛЬШЕ.

Николай Дмитриевич Чоулз. Знакомьтесь.

На самом деле вы с ним почти познакомились пару лет назад, он нам попадался и в расследовании про медовый месяц Пескова и Навки на яхте Мальтиз Фалькон и много где еще. Ведь Николай Чоулз — это сын Дмитрия Пескова.

У Николая необычная фамилия — Чоулз. Это фамилия его отчима-англичанина. Он вместе с мамой (первой женой Пескова) переехал жить в Великобританию в конце 90-х, где и оставался более десяти лет. В Россию он вернулся относительно недавно, году в 2011-2012. Примерно тогда, когда его папа предложил размазывать печень протестующих на Болотной по асфальту.

Сегодняшняя наша история отнюдь не про Теслу, которую Песков оформил на взрослого сына, чтобы не декларировать. Рассказывать мы будем именно про Николая. Потому что его история интереснее, чем стотысячное доказательство того, что Песков — коррупционер.

Николай Чоулз — пример того, как в России, где 20 миллионов человек находится за чертой бедности, где 70% жителей мечтают о зарплате в 45 тысяч рублей, можно прекрасно жить в свое удовольствие. На самом высоком уровне. И при этом НИЧЕГО не делать. А если и делать, то сидя на шее у налогоплательщика.

Итак, переходим к жизни Николая Чоулза в Москве. Как я уже писал, мы несколько лет следили за сыном Пескова, и делать это было легко и ненапряжно. Чтобы все понять, достаточно просто внимательно изучить его социальные сети.

Он пользуется только лучшими автомобилями. Это не только вышеупомянутая Тесла. Сам он ездит на новом Рендж Ровере, патриотично обвязывая зеркало георгиевской ленточкой. Такой стоит 9 миллионов рублей.

Слева - фото из соцсетей Николая. Справа - скриншот видео из инстаграма Лизы Песковой (2 июля 2016, сейчас - удалено)

Также в его автопарке были замечены Феррари. Мерседес CLA. Ну и мотоцикл Харли Дэвидсон.

Он летает частными самолетами. Когда не частными, то первым классом. Ну, иногда бизнес-классом тоже.

Яхты, путешествия, тусовки, отдых. Полный набор гедониста.

Хобби английского аристократа — конный спорт. Лошадьми завалены все его соцсети, он устраивает фотосессии, вешает собственные портреты с лошадьми и так далее. Судя по тому, что он сам пишет в соцсетях, лошадь у него собственная, что тоже удовольствие подороже приличного автомобиля. Однако, единого реестра владельцев лошадьми мы не нашли, штрафов на коней не выписывают, извините.

В общем человек вернулся из гнилой старой скучной Европы в Москву и живет полной жизнью. И жизнь его — праздник, и закон ему — не закон.

К сожалению, правда, Николай не платит алименты на собственного ребенка (да-да, у Пескова есть внучка).

Алименты для ребёнка ладно, а вот с бабушкой у Николая совсем плохо. Мы не занимались этим эпизодом, но «Инсайдер» публиковал вполне достоверную историю о том, что Коля напал на родную бабушку. Было даже возбуждено уголовное дело, которое (мы совсем не удивлены) позже прикрыли.

Согласно оперативной сводке ОМВД по району Дорогомилово г. Москвы, избиение 71-летней пенсионерки произошло два года назад в ее собственной квартире в доме № 7 по Большой Дорогомиловской улице: «15.01.2014 г., примерно, в 11 ч. 10 мин гражданин Чоулз Н.Д. 1990 г.р. на почве личных неприязненных отношений, нанес Буденной И.С. 1943 г.р. удары по голове, лицу и телу, причинив, тем самым, телесные повреждения и физическую боль».

Какой хороший мальчик.

А ещё он полностью не признает правила дорожного движения. То есть вообще. Потому что иначе 116 штрафов за год я объяснить не могу. 116 !!!! Напишу прописью еще, чтобы закрепить. Сто шестнадцать.

У знаменитой Мары Багдасарян примерно столько же. Но за ней гоняются все правоохранительные органы, ее сажают и за ее перипетиями следит вся страна. Она пример ужасной развращенной золотой молодежи, которой богатые папочки накупили дорогих машин. А у сына Пескова всё хорошо. Ни прокуратуру, ни СК, ни ГИБДД это не интересует. Николаю — можно.

Ну, недвижимость у такого человека тоже солидная. В его стопроцентной собственности мы видим 110 метровую квартиру в центре Москвы на Большой Дорогомиловской. Такая стоит миллионов 25-30. Вид из окон тоже классный.

Кроме этого он и на Рублевке квартиру купил за 7 миллионов, правда успел уже продать в этом году.

Я могу представить, что если вы дочитали до этого места, вас может беспокоить вопрос. ОТКУДА У НЕГО ДЕНЬГИ НА ВСЕ ЭТО, [НЕЦЕНЗУРНО]?! Понимаю. Но не кипятитесь.

Давайте включим адвоката дьявола. Чувак — сын Пескова, взрослый человек. Вполне мог заработать на такой образ жизни. Да ведь и жил он в Британии. Может быть, он получил лучшее образование в каком-нибудь Итоне, а потом Оксфорде или Кембридже? Может быть, сколотил свое состояние за рубежом и вернулся в Россию, чтобы приносить пользу родине? Почему мы вдруг решили, что он паразит, если он может быть классным профессионалом и успешным человеком? Ну это же просто неприлично — цепляться к любому ребенку чиновника просто потому, что мы нашли у него феррари. Популизм.

Важный вопрос, действительно. И с ним мы обратились к первоисточникам. Там, в Англии. Перешерстили всякие бизнес-реестры, списки выпускников престижных вузов, везде искали. Но нашли почему-то только одно упоминание. И не из Оксофордской библиотеки, а из суда и тюрьмы города Питерборо графства Кембридшир.

Вернее, сначала вот на этом мелком городском портале места под названием Милтон Кинс:

Новость о том, как Николая Чоулза признали виновным в нанесении телесных повреждений и краже. И приговорили к 15 месяцам тюрьмы для несовершеннолетних.

Ну а потом заказали стенограмму заседания суда. Это абсолютно официальная услуга любого британского суда. Нужно знать номер дела и заплатить приличную сумму (мы заказывали в 2015 году и отвалили что-то в районе 300 фунтов). Мы всегда помним, что ФБК — некоммерческая организация, существующая на ваши пожертвования, поэтому вот вам стенограмма полностью, вы нам за нее помогли заплатить, она и ваша тоже. Кто читает свободно по-английски, очень рекомендую.

В стенограмме заседания написано, что в 2009 году отпрыск Дмитрия Пескова в компании двух знакомых напал на подростка около местного макдональдса, отнял у него деньги и избил.

А за несколько недель до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение. На девушку, у которой он отнял телефон.

Из характеристики от адвоката мы узнаем, что Николай не имеет даже среднего образования и крайне склонен к насилию. Об этом открыто утверждает судья и подкрепляет это тем, что уже в тюрьме Чоулз побил кого-то еще.

Сроки по двум делам суммировали, и Николай Чоулз провел более года в английской тюрьме.

Приговор

Сомнений в том, что это тот же самый Николай Чоулз, нет. Во-первых, очень редкое сочетание русского имени и английской фамилии, во-вторых, совпадает возраст. В-третьих, свою первую кражу он совершил на ж/д станции в 15-20 минутах от того места, где он, сам утверждает, что жил.

Понятное дело, что с такой криминальной историей без опыта работы и образования у Николая в Великобритании перспектив было мало. Зато знаете, где их было много? В России. Ведь его папа пресс-секретарь не королевы Великобритании, а президента России.

И, как видите, в России все получилось. Здесь он живет жизнью миллионера, ни капли не стесняется этого, и размещает свои фотки в соцсетях. Такой образ жизни стоит очень дорого.

Давайте позовем адвоката дьявола во второй раз. Он нам скажет «стойте, но тут уже все-все понятно. Чувак приехал в Россию, организовал бизнес, пару господрядов выиграл, а может, папа устроил его на должность в госбанк. Отсюда и деньги, что мы, мало, что ли, таких историй знаем?»

Ладно, давайте искать, где он работает в России. Откуда деньги на рендж роверы, теслы, квартиры и все остальное?

Бизнеса у него никакого заметного нет. Сделаю, справедливости ради, небольшую оговорку — в феврале этого года Николай зарегистрировал свою единственную фирму, но она деятельности пока никакой не ведет и вообще признаков жизни не подает. Да и куплено все вышеперечисленное было до февраля 2017 года.

В общем бизнеса-то нет, зато есть вот что:

Узнаете логотип? Николая взяли на работу в Рашу Тудей. Англоязычный пропагандисткий канал, существующий на наши с вами бюджетные деньги. То есть мы с вами платили только что отсидевшему молодому человеку без среднего образования минимум по 100 тысяч рублей в месяц. Зачем мы с вами это делали? Затем, что это сын Пескова.

Несмотря на то, что Николай на своем Фейсбуке сам утверждает, что до сих пор работает на Раше Тудей, это не так. Его сюжеты выходили там всего пару месяцев и на канале он задержался недолго. После 2012 года ни одного видео.

Мы даже поспрашивали его бывших коллег с Раши Тудей — мол, помните ли вы Николая. И они его помнят, правда, тоже очень давно. Мол, был у них такой ведущий спортивных программ, но быстро ушел, так как столкнулся с достаточно серьезной для журналиста проблемой — он плохо говорил и писал и по-русски, и по-английски.

Там же, на фейсбуке, мы видим, что Чоулз называет себя креативным директором компании Файт Найтс, они организовывают бои, всякие шоу и соревнования.

У нас это не вызывает никакого удивления. Он там может работать хоть креативным директором, хоть властелином боев, хоть повелителем ринга — кем хочет. Ведь все это действо спонсируется другом Пескова — бизнесменом Зией Магомедовым.

Тем самым Зией Магамедовым, который, как мы утверждали еще 2 года назад, оплатил медовый месяц Пескова и Навки на самой большой и шикарной парусной яхте в мире — Мальтиз Фалькон.

Та самая яхта за 26 миллионов рублей в неделю

Вот, кстати, и сам Песков на одном из матчей Файт Найтс. Видимо, пришел посмотреть на успехи сына — креативного директора.

Песков и Магомедов на боях Файт Найтс, 2014 год

Ну, то есть папа банально попросил друга устроить сына на работу и платить ему зарплату. Только одна небольшая проблема. Папа — чиновник. А такие «одолжения» от бизнесмена чиновнику сильно похожи на взятку. Но это, конечно, сущие копейки по сравнению с арендой яхты за 26 миллионов рублей в неделю.

Но на самом деле, и в фирме друга папы Николай долго не продержался. С 2015 года он не работает нигде. Мы тут уже не выдержали, позвонили и спросили «ну слушай, где ты работаешь, признавайся?». И он честно сказал «сорри, нигде».

Ну да. Нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке, рендж роверы, феррари, теслы, часы, путешествия, целыми днями скачет на лошадях. В общем, мы знаем, как эта профессия называется — сын папы-коррупционера. В России это практически госдолжность. Скоро уже включат в тарифную сетку и пенсию начнут назначать.

Такая вот история, друзья мои, про золотого мальчика. Достойного своего бриллиантового папы.

Это очень наше. Российское, путинское. Так работает страна и так устроены социальные лифты. Вы можете получить отличное образование и быть ужасно трудолюбивым, но в этой системе, скажем честно, вам всё равно мало что светит. А если вы живете в регионе, то не светит вообще ничего.

Зато перед чуваком без образования и с тюремным прошлым двери лифта сразу открываются и его везут на этаж, где наливают шампанское и дарят Феррари.

Понятное дело, ведь папа — почетный член воровской банды, охраняющей кнопки этого лифта. И они устроили восхитительную весёлую Россию возможностей для себя и своих детей. А для всех остальных — это страна бедных, несчастных и больных. Средняя зарплата меньше, чем в Китае, и мобильные телефоны в кредит.

Нам надо выбирать. Либо мы смирились, считаем, что так и должно быть и ничего не изменить.

Либо мы требуем для страны нормального пути развития, равных возможностей для всех и подотчётных чиновников.

Я иду на выборы с чёткой программой (и даже законопроектом) о том, что за подобные трюки — когда чиновник и его родственник тратят на порядок больше, чем зарабатывают, — будут отправлять на скамью подсудимых.

И я отправлю туда и Пескова, и тех, кто тратил его деньги, полученные от взяток, и всех таких, как он.

Но мне нужна ваша поддержка — как минимум, подпись — вы же знаете, это жульё меня и на выборы не хочет пускать. Им угодны только кандидаты, которые не будут поднимать персональных историй типа этой. Потому нужны подписи, нужна агитация, нужно ваше пожертвование.

Очень нужна помощь в распространении этого ролика. Никак иначе, кроме как с вашей помощью, я его распространить не смогу, и о расследовании этом никто не узнает.

Действуйте, вносите хоть какой-то вклад в общее дело. Иначе так всю жизнь и будем работать на Колю Чоулза-Пескова.