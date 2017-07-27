Еще к разговору о "батлах" www.facebook.com 2017 16.08 07:22 |2017 # versus Еще к разговору о "батлах". Они становятся серьезным культурным событием (нравится кому-то это или нет). С одной стороны это успех "новой культурной волны" с другой то, что терпимо в андеграунде нетерпимо на большой (пусть и виртуальной) сцене. Например нетерпим антисемитизм. На днях Вячеслав Машнов позволил себе атаковать оппонента с этой стороны, попутно нанося оскорбление целой нации, которая, как и русские, хранит в своей памяти миллионы погибших от рук тех, кто использовал похожую лексику и пропагандистские штампы, хоть и на другом языке. Евреи, как и русские не подписывались опять слушать про себя подобную хрень. Для всех нас (и участников и организаторов и зрителей) было бы лучше исключить это навсегда. Обсудить в блоге автора