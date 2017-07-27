Эксперимент показал: Каспаров в форме Леонид Волков 1642 15.08 18:04 |1642 Гарри Каспаров не играл официальных партий 4539 дней, завершив свою великолепную карьеру в январе 2005 года.

А вчера в Сент-Луисе на этапе Grand Chess Tour — «Большого шлема» быстрых шахмат — взял и сел за доску как ни в чем не бывало.



Три напряженных поединка против трех молодых шахматистов из современной элиты, включая недавнего претендента в «классике» и действующего чемпиона мира по блицу Сергея Карякина. Результат — три ничьих. С Карякиным белыми с позиции силы, с кубинцем Леньером Домингесом скучная, а против Хикару Накамуры, которого считает самым сильным блицором в мире — черными в напряженнейшей борьбе, когда сначала был серьезный перевес у Каспарова, потом он перешел к Накамуре, потом был момент, когда Накамура мог выиграть буквально одним ходом (но не нашел его) и, в итоге, ничья после терпеливой и точной защиты.



Как сказал сам Каспаров — «три ничьи подряд — не тот результат, которым я раньше гордился бы, но не сейчас». Первый эксперимент показал: Каспаров в форме, не делает зевков и грубых ошибок (а ведь очень короткий контроль времени в Grand Chess Tour'е проблематичен в первую очередь для возрастных шахматистов); перед нами, безусловно, один из гроссмейстеров современной мировой элиты. Впереди еще два дня быстрых шахмат и два дня блица, будет очень интересно.

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